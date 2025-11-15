Ο Μάιλς Τέρνερ ξεκίνησε την παράταση με ένα εύστοχο τρίποντο που ουσιαστικά «άναψε τη σπίθα» για τους Μιλγουόκι Μπακς, οι οποίοι τελικά επικράτησαν των Σάρλοτ Χόρνετς με 147-134 για τον Γ’ όμιλο του NBA Cup στην Ανατολή.

Στη διάρκεια του κανονικού αγώνα, τα «ελάφια» δεν κατάφεραν ποτέ να χτίσουν προβάδισμα μεγαλύτερο των επτά πόντων, όμως στο έξτρα πεντάλεπτο κυριάρχησαν απόλυτα, τρέχοντας επιμέρους σκορ 18-5. Έτσι, οι Μπακς ανέβηκαν στο 2-0 και παρέμειναν η μοναδική αήττητη ομάδα του ομίλου, την ώρα που η Σάρλοτ είναι η μόνη με δύο συνεχόμενες ήττες.

Μετά το πρώτο τρίποντο του Τέρνερ, ο Μάιλς Μπρίτζες δοκίμασε να απαντήσει με ένα floater, πριν ο Τέρνερ ξαναβρεί στόχο από τα 7,25 και ξεκινήσει το σερί 8-0 που «έσπασε» ο Κάιλ Κούζμα, όταν ευστόχησε επίσης σε τρίποντο, φτάνοντας το προβάδισμα στο +9 (140-131), περίπου δύο λεπτά πριν τη λήξη. Ήταν η πρώτη φορά σε όλη την αναμέτρηση που η διαφορά ξέφυγε πάνω από τους έξι πόντους, από το 78-69 των Χόρνετς στο τρίτο δωδεκάλεπτο.

Ο Μπρίτζες μείωσε με τρίποντο, αλλά στη συνέχεια οι δύο ομάδες αντάλλαξαν «άκαρπες» επιθέσεις, μέχρι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να πάρει πάνω του το τέλος της παράτασης και με συνεχόμενους πόντους να «κλειδώσει» το αποτέλεσμα. Ο Έλληνας σταρ, που δεν είχε αγωνιστεί στο προηγούμενο παιχνίδι των δύο ομάδων λόγω ενοχλήσεων στο αριστερό γόνατο, ολοκλήρωσε το ματς με 25 πόντους, 18 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Πρώτος σκόρερ για το Μιλγουόκι ήταν ο Κάιλ Κούζμα με 29 πόντους και 10 ριμπάουντ. Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 20, ο Τέρνερ είχε 18 και ο AJ Γκριν 13, ενώ πολύτιμες λύσεις από τον πάγκο έδωσαν οι Πόρτις (12), Άντονι (10) και Χάρις (10).

Για τους φιλοξενούμενους, ο Μάιλς Μπρίτζες και ο ρούκι Κον Κνούπελ ολοκλήρωσαν αμφότεροι με 32 πόντους, ενώ ο ΛαΜέλο Μπολ – επιστρέφοντας μετά από πέντε χαμένα παιχνίδια λόγω τραυματισμού στον δεξιό αστράγαλο – είχε 16 πόντους και μοίρασε 10 ασίστ.

Ένας -για ακόμη μία φορά- «εξωγήινος» Στεφ Κάρι

Σε ένα αγώνα γεμάτο ένταση και ανατροπές, οι Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς κατάφεραν να φύγουν νικητές από την έδρα των Σαν Αντόνιο Σπερς με 109-108, χάρη σε μια εκπληκτική εμφάνιση του Στεφ Κάρι. Ο σταρ των Γουόριορς σημείωσε 49 πόντους, αναλαμβάνοντας στις κρίσιμες στιγμές και καθορίζοντας το φινάλε του ματς.

Οι Σπερς πάλεψαν μέχρι τέλους και κατάφεραν να μείνουν στο παιχνίδι, με αξιόλογες επιθετικές προσπάθειες και άμυνα που έβαλε δύσκολα στους φιλοξενούμενους. Όμως, η σταθερότητα και η ευστοχία του Κάρι αποδείχτηκαν αποφασιστικές. Στο τελευταίο λεπτό, ο Κάρι βρήκε λύσεις και στις τελευταίες κατοχές έκανε τη διαφορά.

Οι Γουόριορς δείχνουν ότι παραμένουν σκληροί και πεισματάρηδες, ακόμα και στα δύσκολα εκτός έδρας παιχνίδια. Η νίκη αυτή ενισχύει την αυτοπεποίθησή τους και τους επιτρέπει να συνεχίσουν να παλεύουν για τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης.

Τα αποτελέσματα της βραδιάς

Ντιτρόιτ Πίστονς – Φιλαδέλφεια 76ερς 114-105

Ορλάντο Μάτζικ – Μπρούκλιν Νετς 105-98

Μιλγουόκι Μπακς – Σάρλοτ Χόρνετς 147-134 (παρ.)

Νιου Γιορκ Νικς – Μαϊάμι Χιτ 140-132

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Σακραμέντο Κινγκς 124-110

Ντάλας Μάβερικς – ΛΑ Κλίπερς 127-133 (παρ.)

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – ΛΑ Λέικερς 104-118

Σαν Αντόνιο Σπερς – Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς 108-109

Χιούστον Ρόκετς – Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς 140-116