Ένα απίστευτο –και ταυτόχρονα επικίνδυνο– περιστατικό σημειώθηκε σε αγώνα κοριτσιών στην Αργεντινή, προκαλώντας σοκ στη χώρα και τεράστια συζήτηση στα social media. Ο Τζόναθαν «Κόρτο» Σμιθ, 35 ετών και ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Τζενεράλ Λαμαντρίντ, βρέθηκε στο επίκεντρο μιας κωμικοτραγικής, αλλά και άκρως επικίνδυνης συμπλοκής.

Κατά τη διάρκεια έντασης που δημιουργήθηκε στις εξέδρες, ο Σμιθ δέχθηκε επίθεση από έναν 40χρονο άνδρα… με κλειδί αυτοκινήτου! Ο δράστης του κάρφωσε το κλειδί στο κεφάλι, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και πανικό στο γήπεδο, την ώρα που η κόρη του –η οποία επίσης τραυματίστηκε ελαφρά– παρακολουθούσε τρομοκρατημένη.

Ο Σμιθ μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο, όπου υπεβλήθη σε επείγον χειρουργείο. Ευτυχώς, οι γιατροί επιβεβαίωσαν ότι, παρά το σοκ του περιστατικού, το κλειδί δεν είχε τραυματίσει αρτηρία ή φλέβα, αποτρέποντας τα χειρότερα.

Κι εκεί που όλοι προσπαθούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί, ήρθε και η… κορύφωση του παραλόγου. Ο δράστης, σύμφωνα με τις Αρχές, απαίτησε να του επιστραφεί το κλειδί με το οποίο επιτέθηκε στον Σμιθ!

Φυσικά, το αίτημα δεν έγινε δεκτό. Μάλιστα, κατασχέθηκε και το αυτοκίνητο, καθώς το κλειδί αποτελεί πλέον πειστήριο της επίθεσης.

🔴 #Violencia en un partido de #futbolamateur en #Berazategui: le clavaron la llave de auto en la cabeza a Jonathan “Corto” Smith 👉 El exjugador y capitán de la Asociación Deportiva Berazategui dirigía el fútbol femenino del Club Estrella de Plátanos y fue atacado por un… pic.twitter.com/9rdhC5ZyFc — El Bonaerense (@elbonanews) November 14, 2025

Το περιστατικό έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση στη χώρα για την ασφάλεια σε αγώνες ανηλίκων και τη βία στα γήπεδα – ειδικά όταν τα θύματα και οι μάρτυρες είναι παιδιά.