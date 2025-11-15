Αλυσιδωτές εκρήξεις σημειώθηκαν σε βιομηχανική ζώνη της Εσέισα, στα περίχωρα του Μπουένος Άιρες, προκαλώντας πυρκαγιά που έχει εξαπλωθεί σε αρκετές εγκαταστάσεις, σύμφωνα με τοπικούς αξιωματούχους.

«Οι εκρήξεις και η πυρκαγιά που μαίνεται σε αρκετές εγκαταστάσεις είναι τρομερές», δήλωσε ο δήμαρχος της Εσέισα, Γκαστόν Γκρανάδος, στον τηλεοπτικό σταθμό C5N.

Περισσότεροι από 20 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, όπως μεταδίδει το συγκεκριμένο δίκτυο.

Σε πλάνα από το βιομηχανικό πάρκο Spegazzini αποτυπώνεται η έκταση της καταστροφής στην περιοχή, όπου έχουν σπεύσει ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρα.

Plasticos Lago, Logischem, Iron Mountain, Larocca Mineria y Flamia. Los lugares que se incendiaron en la explosión de Spegazzini. pic.twitter.com/N2Jc2mmjsH — Dante M. (@mensurdante) November 15, 2025

Μέχρι στιγμής τα αίτια της έκρηξης παραμένουν αδιευκρίνιστα.