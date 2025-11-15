Οι καρδιαγγειακές παθήσεις εξακολουθούν να αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου παγκοσμίως, με σχεδόν 20 εκατομμύρια ανθρώπους να χάνονται κάθε χρόνο. Παράγοντες όπως η κληρονομικότητα, ο τρόπος ζωής και η σοβαρότητα της νόσου παίζουν καθοριστικό ρόλο, όμως μια νέα έρευνα από τη Νότια Κορέα έρχεται να αναδείξει έναν διαφορετικό, λιγότερο προβεβλημένο παράγοντα: Τα μικρόβια του εντέρου. Ερευνητές του Ινστιτούτου Προηγμένων Επιστημών και Τεχνολογίας Υγείας της Samsung, στο Πανεπιστήμιο Sungkyunkwan, δημοσίευσαν στη διεθνή επιθεώρηση mSystems μια μελέτη που συνδέει τη μικροβιακή ισορροπία του εντέρου με την εμφάνιση και εξέλιξη της στεφανιαίας νόσου.

Η επικεφαλής της έρευνας, δρ. Han-Na Kim, εξηγεί ότι η ομάδα της προχώρησε πέρα από την απλή χαρτογράφηση του ποια βακτήρια ζουν στο έντερο, εστιάζοντας στο τι ακριβώς κάνουν και πώς επηρεάζουν τον άξονα «καρδιά–έντερο».

Στο πλαίσιο της μελέτης αναλύθηκαν δείγματα κοπράνων από 14 ασθενείς με στεφανιαία νόσο και 28 υγιή άτομα, με τη χρήση μεταγενωμικής αλληλουχίας. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: εντοπίστηκαν 15 βακτηριακά είδη που σχετίζονται με τη νόσο, ενώ χαρτογραφήθηκαν και συγκεκριμένες βιοχημικές οδοί που φαίνεται να συνδέουν τη μικροβίωση του εντέρου με τη φλεγμονή και τον μεταβολισμό που οδηγούν στην καρδιακή επιβάρυνση. Σύμφωνα με τη δρ. Kim, το μικροβιακό προφίλ των ασθενών έδειξε έντονη μετατόπιση προς ένα πιο φλεγμονώδες και μεταβολικά απορρυθμισμένο περιβάλλον, με σημαντική απώλεια βακτηρίων που παράγουν λιπαρά οξέα βραχείας αλυσίδας – όπως το Faecalibacterium prausnitzii, το οποίο θεωρείται προστατευτικό για το καρδιαγγειακό σύστημα. Παράλληλα, παρατηρήθηκε υπερδραστηριοποίηση μεταβολικών οδών όπως ο κύκλος της ουρίας, που σχετίζονται άμεσα με τη βαρύτητα της στεφανιαίας νόσου.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον συμπέρασμα της έρευνας είναι ότι ορισμένα βακτήρια που θεωρούνται παραδοσιακά ωφέλιμα μπορεί να μετατραπούν σε επιβλαβή όταν προέρχονται από έντερο που βρίσκεται σε κατάσταση φλεγμονής ή δυσλειτουργίας. Η μελέτη αναφέρει ως παραδείγματα τα Akkermansia muciniphila και Faecalibacterium prausnitzii, τα οποία σε υγιείς οργανισμούς συμβάλλουν στη ρύθμιση του μεταβολισμού και της φλεγμονής, αλλά σε παθολογικές συνθήκες ενδέχεται να ενισχύουν διεργασίες που επιβαρύνουν την καρδιά.

Η νέα αυτή γνώση ανοίγει τον δρόμο για πιο εξατομικευμένες θεραπείες, καθώς η μελέτη του εντερικού μικροβιώματος ίσως αποτελέσει στο μέλλον ένα καθοριστικό εργαλείο στην πρόληψη και αντιμετώπιση των καρδιακών παθήσεων. Το έντερο, από «παρασκηνιακός παίκτης», μετατρέπεται σταδιακά σε κεντρικό κομμάτι του παζλ της καρδιαγγειακής υγείας, δείχνοντας πως η καρδιά δεν χτυπά ποτέ μόνη της – ακόμη και σε επίπεδο μικροοργανισμών.