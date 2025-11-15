Ελεύθερη είσοδο θα έχουν οι επισκέπτες σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο την Κυριακή 16 Νοεμβρίου 2025, σύμφωνα με το Υπουργείο Πολιτισμού.

Η συγκεκριμένη ημερομηνία συμπίπτει με την τρίτη Κυριακή του Νοεμβρίου, κατά την οποία, όπως προβλέπεται, η είσοδος στους δημόσιους πολιτιστικούς χώρους είναι ελεύθερη χωρίς την καταβολή αντιτίμου.

Η ρύθμιση αυτή στηρίζεται στην υπουργική απόφαση με αριθμό 117624 (ΦΕΚ Β’ 1968/29.03.2024), η οποία καθορίζει την τιμολογιακή πολιτική για όλους τους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία που ανήκουν στο Δημόσιο και διαχειρίζεται το Υπουργείο Πολιτισμού.

Οι επίσημες ημερομηνίες ελεύθερης εισόδου

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της ίδιας απόφασης, η ελεύθερη είσοδος ισχύει, μεταξύ άλλων, στις εξής ημερομηνίες:

• 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη)

• 18 Απριλίου (Διεθνής Ημέρα Μνημείων)

• 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων)

• Τελευταίο σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου (Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς)

• 28 Οκτωβρίου (Εθνική Εορτή)

• Πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα, από 1 Νοεμβρίου έως 31 Μαρτίου κάθε έτους

Μουσείο Ακρόπολης

Το Μουσείο Ακρόπολης, ως ΝΠΔΔ, δεν υπάγεται στη διάταξη της ελεύθερης εισόδου που αφορά τα μουσεία του Υπουργείου Πολιτισμού. Ωστόσο, διαθέτει δικές του καθορισμένες ημέρες ελεύθερης πρόσβασης για το κοινό.

Πιο συγκεκριμένα, η είσοδος είναι ελεύθερη καθ’ όλο το ωράριο στις εξής ημερομηνίες: 6 Μαρτίου (Ημέρα Μνήμης Μελίνας Μερκούρη), 25 Μαρτίου, 18 Μαΐου (Διεθνής Ημέρα Μουσείων) και 28 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, μερική ελεύθερη είσοδος ισχύει κατά το τελευταίο σαββατοκύριακο του Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Ημερών Πολιτιστικής Κληρονομιάς, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του μουσείου.