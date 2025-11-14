Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ «επισημοποίησε» την αλλαγή ονόματος του Υπουργείου Άμυνας της χώρας σε Υπουργείο Πολέμου , με την τοποθέτηση των νέων επιγραφών στις εισόδους του Πενταγώνου στη Βιρτζίνια.

Το προσωπικό των εγκαταστάσεων αφαίρεσε τις παλιές επιγραφές από δύο εισόδους του κτιρίου την Πέμπτη (13/11) και τις αντικατέστησε με νέες πλάκες, που φέρουν το νέο όνομα της ομοσπονδιακής υπηρεσίας, που ηγείται των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ: «Υπουργείο Πολέμου».

Μία από αυτές τις νέες επιγραφές τοποθετήθηκε στην είσοδο από τη μεριά του ποταμού, η οποία βλέπει στον ποταμό Ποτόμακ και αποτελεί την κύρια είσοδο του Πενταγώνου. Εκεί ο Υπουργός Πολέμου (πλέον) Πιτ Χέγκσεθ υποδέχεται τους ομολόγους του από χώρες-εταίρους και συμμάχους, καθώς και άλλους αξιωματούχους και διακεκριμένους επισκέπτες.

Η είσοδος Mall Entrance, η οποία βλέπει βόρεια προς το National Mall στην Ουάσινγκτον, απέκτησε επίσης μια νέα πινακίδα. Έξω από αυτή την είσοδο βρίσκονται τα ελικοδρόμια του Πενταγώνου.

«Μια νέα εποχή»

«Θέλαμε να αντικαταστήσουμε τις παλιές πινακίδες, επειδή θέλουμε όλοι όσοι περνούν από αυτή την πόρτα να γνωρίζουν ότι είμαστε απολύτως σοβαροί σχετικά με την αλλαγή ονόματος αυτού του οργανισμού», δήλωσε ο Χέγκσεθ.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου, ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έβαλε την υπογραφή του σε εκτελεστικό διάταγμα, με το οποίο άλλαξε το όνομα του Υπουργείου Άμυνας σε Υπουργείο Πολέμου — ένα όνομα, που το Υπουργείο είχε για περισσότερα από 150 χρόνια, από το 1789 έως το 1947, αλλά τροποποιήθηκε μετά το τέλος του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και την γενικότερη μεταπολεμική αναδιάταξη των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ.

«Αγαπάμε όλα όσα εκπροσωπούσε το Υπουργείο Άμυνας», ανέφερε ο Χέγκσεθ. «Αλλά αυτή είναι μια νέα εποχή για το Υπουργείο Πολέμου, που επικεντρώνεται στη νίκη των πολέμων… και στο να διασφαλίζει ότι γνωρίζουμε ακριβώς ποια είναι η αποστολή και ότι τα στρατεύματα αποστέλλονται εκεί για να πετύχουν και να νικήσουν», ανέφερε.

Το όνομα «Υπουργείο Πολέμου», δήλωσε ο Χέγκσεθ, ανατρέχει στην ίδρυση της Αμερικής.

«Επαναφέρουμε το Υπουργείο πίσω στον Χένρι Νοξ και τον Τζορτζ Ουάσινγκτον και την ίδρυση της χώρας μας — για να πολεμήσουμε και να κερδίσουμε τους πολέμους της χώρας μας, αν μας ζητηθεί», είπε. «Και φυσικά, ο στόχος είναι να αποτρέψουμε τους πολέμους εξαρχής… για να εδραιώσουμε την ειρήνη», πρόσθεσε.

Το νέο όνομα αντικατοπτρίζει επίσης μια νέα φιλοσοφία για το Υπουργείο, σύμφωνα με τον Υπουργό Πολέμου των ΗΠΑ, που έβαλε προσωπικά την τελευταία βίδα στην καινούργια πλάκα της εισόδου.

«Επαναφέρουμε την αποτροπή — βασίζεται στο δόγμα “Πρώτα η Αμερική”, στην ειρήνη μέσω της δύναμης και της κοινής λογικής», δήλωσε. «Και τώρα όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτό το κτίριο, είτε είναι στρατηγοί, είτε πολίτες, είτε ξένοι ηγέτες, θα δουν: αυτό δεν είναι μόνο στα χαρτιά. Δεν είναι μόνο ένας τίτλος. Αυτό είναι ακριβώς αυτό, που είμαστε», τόνισε.