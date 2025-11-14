Οι εβδομάδες πριν από μια χειρουργική επέμβαση αποτελούν συχνά περίοδο αβεβαιότητας και άγχους για τους ασθενείς. Ωστόσο, η βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας πριν το χειρουργείο –μια διαδικασία γνωστή ως προαποκατάσταση (prehab)– μπορεί να μειώσει σημαντικά τον κίνδυνο μετεγχειρητικών επιπλοκών.

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Ιατρικής Σχολής του Στάνφορντ, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό JAMA Surgery, ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα προεγχειρητικής καθοδήγησης με έμφαση στη διατροφή, τη φυσική δραστηριότητα, τη γνωστική εκπαίδευση και την ενσυνειδητότητα, μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και να μειώσει τις επιπλοκές μετά το χειρουργείο.

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Χειρουργικής και κύρια συγγραφέας της μελέτης, Σίντι Κιν, εξηγεί ότι «δεν θα τρέχατε ποτέ μαραθώνιο χωρίς προπόνηση». Ο καθηγητής Αναισθησιολογίας Μπράις Γκοντιγιέρ προσθέτει πως «το prehab μπορεί να θεωρηθεί ως προπόνηση, όχι μόνο για τη σωματική ανθεκτικότητα, αλλά και για την ανοσολογική, νευρογνωσιακή και ψυχολογική προετοιμασία του ασθενούς».

Η μελέτη και τα προγράμματα προετοιμασίας

Η έρευνα, μια τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή, περιλάμβανε ενήλικους ασθενείς του υγειονομικού συστήματος του Στάνφορντ που επρόκειτο να χειρουργηθούν σε διάστημα τεσσάρων έως πέντε εβδομάδων. Πολλές από τις επεμβάσεις αφορούσαν κοιλιακές, ογκολογικές ή γαστρεντερικές παθήσεις.

Η τυπική ομάδα προαποκατάστασης έλαβε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με οδηγίες για ασκήσεις, διατροφικές συστάσεις βασισμένες στη μεσογειακή διατροφή, τεχνικές ενσυνειδητότητας για μείωση του στρες και γνωστική εκπαίδευση μέσω εφαρμογής.

Αντίθετα, η εξατομικευμένη ομάδα συμμετείχε σε δύο εβδομαδιαίες συνεδρίες εξ αποστάσεως: μία με φυσικοθεραπευτή για την άσκηση και μία με γιατρό που επικεντρωνόταν στη διατροφή, τη γνωστική λειτουργία και τις συμπεριφορικές στρατηγικές. Το πρόγραμμα προσαρμοζόταν στις ανάγκες και την πρόοδο κάθε ασθενούς.

Τα αποτελέσματα της έρευνας

Από τους 27 ασθενείς της τυπικής ομάδας, έντεκα εμφάνισαν μέτριες έως σοβαρές επιπλοκές εντός 30 ημερών από την επέμβαση. Στην ομάδα με την εξατομικευμένη προετοιμασία, μόλις τέσσερις από τους 27 παρουσίασαν παρόμοια προβλήματα.

Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε σωματικές και γνωστικές δοκιμασίες πριν και μετά την προαποκατάσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν σημαντική βελτίωση σε όλους τους δείκτες για την εξατομικευμένη ομάδα, ενώ η τυπική ομάδα παρουσίασε βελτίωση μόνο στην απόσταση βαδίσματος.

Αλλαγές στο ανοσοποιητικό σύστημα

Οι ερευνητές εντόπισαν και ανοσολογικές αλλαγές που επιβεβαίωσαν τα παραπάνω ευρήματα. Με τη χρήση προηγμένων τεχνικών, ανέλυσαν δείγματα αίματος και παρατήρησαν ότι στην εξατομικευμένη ομάδα υπήρχε μικρότερη υπερδραστηριότητα ορισμένων ανοσοκυττάρων και χαμηλότερο επίπεδο βασικής φλεγμονής.

Τα αποτελέσματα αυτά, σύμφωνα με τους επιστήμονες, δείχνουν ότι η στοχευμένη προετοιμασία πριν την επέμβαση μπορεί να ενισχύσει ουσιαστικά την ανθεκτικότητα του οργανισμού και να βελτιώσει την ανάρρωση των ασθενών μετά το χειρουργείο.