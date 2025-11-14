Yπόθεσης κλοπής ελαιοπάνων εξιχνίασε με τη βοήθεια της τεχνολογίας η ΕΛ.ΑΣ. στη Μεσσηνία, έπειτα από καταγγελία 23χρονου κτηματία, ο οποίος ανέφερε ότι του αφαιρέθηκαν δώδεκα δίχτυα ελαιοσυλλογής από αγροτεμάχιο στην περιοχή Καλογερικά Φιλιατρών. Το θύμα, ωστόσο, είχε τοποθετήσει συσκευές εντοπισμού (GPS) στα δίχτυα, λόγω προηγούμενης παρόμοιας κλοπής, και οι ενδείξεις τον οδήγησαν σε οικία στο Λιβάρτζι Γαργαλιάνων.

Ο εντοπισμός των κλοπιμαίων

Άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Τριφυλίας, σε συνεργασία με τη Β’ Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας και το Α.Τ. Γαργαλιάνων. Κατά τη διάρκεια έρευνας σε οικία, που υποδείχθηκε μέσω σήματος του GPS, εντοπίστηκαν ένας 67χρονος και μία 62χρονη, οι οποίοι συνελήφθησαν για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Στο σπίτι βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα κλεμμένα δίχτυα ελαιοσυλλογής, τα οποία αναγνωρίστηκαν από τον 23χρονο παθόντα και του αποδόθηκαν.

Επιπλέον, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή των συλληφθέντων ένα μη λειτουργικό αεροβόλο όπλο, δύο ξιφίδια με μήκη λάμας 18 και 13 εκατοστών και 6 φυσίγγια διαφόρων τύπων, ενώ κοντά στην κατοικία εντοπίστηκαν γεωργικά μηχανήματα – δύο κονταροπρίονα, δύο αλυσοπρίονα και ένα χορτοκοπτικό – για τα οποία διερευνάται η νομιμότητα κατοχής.

Ήταν οι γιοι των συλληφθέντων

Από την προανάκριση προέκυψε ότι την κλοπή διέπραξαν το βράδυ της 10ης Νοεμβρίου ένας 37χρονος, γιος του ζευγαριού, και ένας 25χρονος Ρομά. Οι δύο μετέβησαν στο χωράφι με όχημα, το οποίο επίσης κατασχέθηκε ως μέσο τέλεσης αξιόποινης πράξης.

Ο 37χρονος συνελήφθη στις 10 Νοεμβρίου από αστυνομικούς της ΟΠΚΕ Μεσσηνίας, ενώ ο 25χρονος συνελήφθη την επομένη στα Φιλιατρά, από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης (Ο.Π.ΔΙ.) Μεσσηνίας.

Σε βάρος των τεσσάρων συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα: κλοπή, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.