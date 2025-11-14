Η ΕΛ.ΑΣ. προχώρησε στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που δραστηριοποιούνταν σε κλοπές και πλαστογραφίες αυτοκινήτων, καθώς και σε απάτες με ψευδείς δηλώσεις για την είσπραξη ασφαλιστικών αποζημιώσεων και λαθρεμπόριο οχημάτων με πλαστά έγγραφα ταξινόμησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Αστυνομίας, συνελήφθησαν δέκα μέλη της οργάνωσης στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025 σε Νέα Μάκρη, Αχαρνές, Άνω Λιόσια, Κυψέλη, Κολωνό και Τύρναβο.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί του Τμήματος Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά Ζωής και Ιδιοκτησίας, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας. Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Τμήματος Εργαστηρίων Πυροβόλων Όπλων και Ιχνών Εργαλείων της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών.

Η δράση της οργάνωσης

Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε διακεκριμένες κλοπές, απάτες, πλαστογραφίες και υπεξαιρέσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, κατά συναυτουργία και κατ’ επάγγελμα. Το συνολικό όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 120.000 ευρώ.

Επιπλέον, αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβάσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα, του νόμου περί νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και του νόμου περί όπλων. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται ακόμη 28 άτομα με υποβοηθητικό ρόλο.

Όπως προέκυψε, τα μέλη της οργάνωσης εκμεταλλεύονταν «κενό» στη διαδικασία τεχνικού ελέγχου εισαγόμενων οχημάτων, καταρτίζοντας πλαστά τιμολόγια και άδειες κυκλοφορίας ξένων Αρχών. Με αυτά ταξινομούσαν τα οχήματα στην Ελλάδα και στη συνέχεια αφαιρούσαν οχήματα ίδιου τύπου και χρώματος, δημιουργώντας πλήρη σετ πλαστών εγγράφων.

Για την αφαίρεση των οχημάτων χρησιμοποιούσαν τεχνικά μέσα και αλλοίωναν τους αριθμούς πλαισίου και κινητήρα, ώστε να φαίνονται νόμιμα. Τα οχήματα διατίθεντο προς πώληση μέσω διαδικτυακών πλατφορμών ή μεταβιβάζονταν σε τρίτους, οι οποίοι δήλωναν ψευδώς κλοπή για να εισπράξουν αποζημιώσεις.

Η «εταιρεία-βιτρίνα» και οι ψευδείς δηλώσεις

Για να νομιμοποιήσουν τη δράση τους, τα μέλη είχαν ιδρύσει εταιρεία εμπορίας αυτοκινήτων-«φάντασμα», μέσω της οποίας από το 2022 έως σήμερα είχαν ταξινομηθεί 33 οχήματα. Ως διαχειριστές εμφανίζονταν άτομα που αγνοούσαν τη δραστηριότητα, λαμβάνοντας συμβολικές αμοιβές.

Παράλληλα, μίσθωναν οχήματα από εταιρεία μακροχρόνιας μίσθωσης και δήλωναν ψευδώς την κλοπή τους, παραδίδοντας τα οχήματα στην οργάνωση για μεταπώληση. Η ζημία για την εταιρεία εκτιμάται ότι υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.

Η ιεραρχία και οι ρόλοι

Η οργάνωση είχε δομημένη ιεραρχία και σαφή κατανομή ρόλων. Ένας 52χρονος είχε τον καθοδηγητικό ρόλο, αναλαμβάνοντας τη σύνταξη πλαστών εγγράφων και τον συντονισμό των ενεργειών.

Μία 35χρονη εντόπιζε τα άτομα που χρησιμοποιούνταν ως «μπροστινοί» και μεριμνούσε για τη νομιμοποίηση των εσόδων. Ένας 44χρονος και μία 34χρονη διαχειρίζονταν την πώληση των οχημάτων, καθοδηγώντας τους «μπροστινούς» στις ψευδείς δηλώσεις.

Ένας 50χρονος ενεργούσε ως λογιστής, διαχειριζόμενος τα οικονομικά και τη λειτουργία της εικονικής εταιρείας, με τη συνδρομή 53χρονου και 25χρονου συνεργού.

Κατασχέσεις και προανάκριση

Κατά τις έρευνες σε οικίες και χώρους στάθμευσης κατασχέθηκαν 73.330 ευρώ, 25 πακέτα λαθραίων τσιγάρων, δύο μοτοσυκλέτες, ένα πιστόλι με γεμιστήρα και τρία πιθανόν αβολίδωτα φυσίγγια, καθώς και πλήθος κινητών τηλεφώνων, αδειών κυκλοφορίας, κλειδιών, τιμολογίων και σπρέι πιπεριού.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν 13 οχήματα και μία μοτοσυκλέτα, τα οποία θα εξεταστούν για να διαπιστωθεί η νομιμότητα της προέλευσής τους. Παράλληλα, προσήχθησαν και εξετάστηκαν άτομα που φέρεται να ενήργησαν εκτός του βασικού πυρήνα.

Από την προανάκριση προέκυψε ότι η οργάνωση έχει διαπράξει 16 κλοπές αυτοκινήτων, 13 ψευδείς δηλώσεις κλοπών, 9 υπεξαιρέσεις ενοικιαζόμενων οχημάτων και 5 περιπτώσεις λαθρεμπορίας πλαστογραφημένων οχημάτων μέσω πλαστών εγγράφων εισαγωγής και ταξινόμησης.

Η συνέχεια της έρευνας

Οι συλληφθέντες, που έχουν απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για παρόμοια αδικήματα, οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή. Ένας εξ αυτών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για κακουργηματικές απάτες και πλαστογραφίες, θα οδηγηθεί και στον εισαγγελέα Εκτέλεσης Ποινών.

Η ΕΛ.ΑΣ. επισημαίνει ότι η έρευνα συνεχίζεται για να εξακριβωθεί το πλήρες εύρος της δράσης της οργάνωσης και οι πιθανές διασυνδέσεις των μελών της με άλλα πρόσωπα που διευκόλυναν την παράνομη δραστηριότητά τους.