ΕΝΦΙΑ επιστρέφεται σε φορείς του Δημοσίου και του Ιδιωτικού Δικαίου που δικαιούνται απαλλαγή, όπως το ΤΑΙΠΕΔ, οι δήμοι, τα σωματεία και οι εκκλησίες, για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητά τους. Η επιστροφή αφορά τα έτη 2014-2019, καθώς οι συγκεκριμένοι οργανισμοί είχαν καταβάλει κατά λάθος τον φόρο.

Οι δικαιούχοι δεν είχαν συμπληρώσει τους απαραίτητους κωδικούς στο έντυπο Ε9, με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιηθεί η απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ. Φέτος, κλήθηκαν να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις Ε9 ώστε το Δημόσιο να προχωρήσει στην επιστροφή των ποσών που καταβλήθηκαν αχρεωστήτως.

Ανάλογη επιστροφή θα λάβουν και επιχειρήσεις που είχαν πληρώσει συμπληρωματικό ΕΝΦΙΑ για ακίνητα τα οποία χρησιμοποιούν για τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες.