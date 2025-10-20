Περισσότεροι από 1 εκατ. φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε 12.720 οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, περίπου 400.000 νοικοκυριά με ασφαλισμένες κατοικίες έναντι φυσικών καταστροφών, αλλά και όσοι έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα, θα είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι του ΕΝΦΙΑ 2026. Οι εκπτώσεις στον φόρο φτάνουν και σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν ακόμη και το 50%.

Αντίθετα, «φουσκωμένους» λογαριασμούς θα δουν όσοι απέκτησαν ή θα αποκτήσουν μέχρι το τέλος του έτους ακίνητα μέσω αγοράς, γονικής παροχής, δωρεάς ή κληρονομιάς, καθώς και όσοι νομιμοποίησαν αυθαίρετους χώρους ή αποπεράτωσαν ημιτελή κτίσματα.

Τι αλλάζει από το 2026

Η μεγάλη αλλαγή στον ΕΝΦΙΑ του 2026 αφορά όσους έχουν κύρια κατοικία σε οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, εξαιρουμένων αυτών που βρίσκονται στην Περιφέρεια Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων). Για αυτούς, ο ΕΝΦΙΑ αρχίζει να «σβήνει» από το 2026 καθώς ο φόρος μειώνεται κατά 50%, ενώ από το 2027 θα καταργηθεί πλήρως.

Η έκπτωση 50% ισχύει αποκλειστικά για:

– τα δικαιώματα (πλήρης κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) επί της κύριας κατοικίας, και

– εφόσον η συνολική αξία του 100% της πλήρους κυριότητας δεν υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ.

Στην πράξη, η έκπτωση αφορά μόνο την κύρια κατοικία και δεν ισχύει για άλλα ακίνητα του φορολογούμενου (δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία, οικόπεδα, αγροτεμάχια), ή η κύρια κατοικία υπερβαίνει το όριο των 400.000 ευρώ.

Το μέτρο καλύπτει 12.720 οικισμούς με συνολικό πληθυσμό 2,15 εκατομμυρίων κατοίκων, σε σύνολο 13.586 οικισμών πανελλαδικά. Περισσότεροι από 1 εκατ. ιδιοκτήτες θα δουν μειωμένο φόρο.

Εκπτώσεις πάνω από 50%

Για αρκετούς από τους φορολογουμένους – μόνιμους κατοίκους των μικρών οικισμών, οι ελαφρύνσεις θα ξεπεράσουν το 50%.

Πρόκειται για όσους:

– έχουν ασφαλίσει την κύρια κατοικία τους έναντι φυσικών καταστροφών, με έξτρα έκπτωση 20%,

– διαθέτουν χαμηλά εισοδήματα και δικαιούνται έκπτωση 50% επί του συνολικού ΕΝΦΙΑ.

Έτσι, σε πολλές περιπτώσεις, οι συνολικές εκπτώσεις θα υπερβαίνουν αισθητά το μισό του φόρου.

Η «λυπητερή» και οι δόσεις

Ο νέος ΕΝΦΙΑ, ύψους 2,3 δισ. ευρώ, θα αποσταλεί σε πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες στις αρχές Μαρτίου 2026 και θα εξοφληθεί σε 12 μηνιαίες δόσεις.

Οι περισσότεροι φορολογούμενοι θα πληρώσουν ίδιο ποσό με φέτος. Όσοι όμως απέκτησαν ακίνητα εντός του 2025 ή κατοχυρώνουν νέα εμπράγματα δικαιώματα θα δουν αυξημένα εκκαθαριστικά, ενώ περίπου 400.000 ιδιοκτήτες θα επωφεληθούν με έκπτωση 10% έως 20% για κατοικίες ασφαλισμένες έναντι σεισμού, πυρκαγιάς ή πλημμύρας.

Παράλληλα, 900.000 φορολογούμενοι θα έχουν έκπτωση έως 50% ή πλήρη απαλλαγή, βάσει εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων, ενώ απαλλάσσονται πλήρως όσοι διαμένουν σε περιοχές που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές.

Οι διορθώσεις στο Ε9

Πριν εκδοθούν τα νέα εκκαθαριστικά, οι φορολογούμενοι θα έχουν περιθώριο έως 31 Ιανουαρίου 2026 να επικαιροποιήσουν την ακίνητη περιουσία τους στο Ε9, προχωρώντας σε διορθώσεις, προσθήκες ή διαγραφές.