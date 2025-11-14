Η Formula 1 συνεχίζει να δείχνει τη δυναμική της, καθώς η μέση αξία μιας ομάδας φέτος αγγίζει τα 3,42 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με έκθεση της εξειδικευμένης ιστοσελίδας Sportico. Πρόκειται για αύξηση 48% σε σχέση με πέρσι και σχεδόν διπλάσια από την αποτίμηση των ομάδων το 2023, που ήταν 1,61 δισ. δολάρια.

Η F1 πλέον ξεπερνά σε αξία το MLB (2,82 δισ. δολάρια) και βρίσκεται πίσω μόνο από το NFL (7,13 δισ.) και το NBA (5,51 δισ.), σύμφωνα με τα στοιχεία του Sportico.

Η Ferrari παραμένει στην κορυφή

Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, η Ferrari ηγείται της λίστας με 6,4 δισεκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενη από τη Mercedes (5,88 δισ.) και τη McLaren (4,73 δισ.). Η Mercedes και η McLaren μείωσαν τη διαφορά από την κορυφή, σημειώνοντας αύξηση 49% και 78% αντίστοιχα, έναντι 34% για τη Ferrari.

Η Red Bull, με αποτίμηση 4,32 δισ. δολάρια, παραμένει πίσω από τους ανταγωνιστές της, καθώς η McLaren ξεπέρασε την αυξάνοντας την αξία της κατά 203% τα δύο τελευταία χρόνια, τη μεγαλύτερη άνοδο στη φετινή κατάταξη. Η Red Bull αύξησε την αξία της κατά 79% την ίδια περίοδο. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνει η Aston Martin με 3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Formula 1: περισσότερη ψυχαγωγία, μεγαλύτερη απήχηση

«Η Liberty Media έχει μετατρέψει την πίστα σε ένα ολοκληρωμένο προϊόν ψυχαγωγίας», αναφέρει το Sportico, προσθέτοντας ότι οι ομάδες της F1 προσφέρουν σπανιότητα, παγκόσμια απήχηση και σιγουριά κόστους, χαρακτηριστικά που τραβούν τους επενδυτές.

Η δημοφιλία της Formula 1 παραμένει σταθερά υψηλή, με περισσότερους από 60 εκατομμύρια τηλεθεατές κάθε Σαββατοκύριακο αγώνων και περίπου 270.000 θεατές να παρακολουθούν από κοντά το τριήμερο της δράσης στην πίστα.