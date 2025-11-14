Το Άμπου Ντάμπι φιλοξένησε το 2010 έναν από τους πιο ανατρεπτικούς τελικούς στην ιστορία της Formula 1. Ο Σεμπάστιαν Φέτελ κατέκτησε τη νίκη στο Grand Prix και αναδείχθηκε ο νεότερος παγκόσμιος πρωταθλητής, αφήνοντας πίσω του τρεις διεκδικητές που είδαν τα σχέδιά τους να καταρρέουν.

Ο Γερμανός ξεκίνησε από την pole position και κράτησε τον έλεγχο του αγώνα. Έμεινε μπροστά από τις McLaren των Λιούις Χάμιλτον και Τζένσον Μπάτον, και πάτησε κορυφή στη βαθμολογία ακριβώς στο τέλος. Με αυτή τη νίκη, έγινε παγκόσμιος πρωταθλητής στα 23 χρόνια και 133 ημέρες, καταρρίπτοντας το ρεκόρ τον Χάμιλτον του 2008.

Πιο πίσω, η μάχη για τον τίτλο κατέρρευσε για τους Φερνάντο Αλόνσο και Μαρκ Ουέμπερ. Ο Ουέμπερ μπήκε νωρίς για αλλαγή ελαστικών. Η Ferrari αντέδρασε άμεσα για να προστατέψει τη θέση του Ισπανού πιλότου της, ακολουθώντας τη στρατηγική της Red Bull.

Όμως ο υπολογισμός τους έπεσε έξω. Ο Βιτάλι Πετρόφ, που είχε κάνει νωρίς pit stop, βρέθηκε μπροστά από τον Αλόνσο. Ο Ισπανός κόλλησε πίσω του για μεγάλο μέρος του αγώνα και δεν κατάφερε να βρει προσπέραση. Η 7η θέση που πήρε στο φινάλε του κόστισε τον τρίτο του τίτλο, για μόλις τέσσερις βαθμούς.

Το GP του Άμπου Ντάμπι το 2010 έμεινε στην ιστορία για το απρόβλεπτο φινάλε του, αλλά και για τη στιγμή που ο Φέτελ ξεκίνησε την κυριαρχία του στη Formula 1.

Παρακάτω η στιγμή που ο Κρίστιαν Χόρνερ ανακοίνωσε από τον ασύρματο της RedBull Racing, ότι ο Φέτελ κατέκτησε τον τίτλο: