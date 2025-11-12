Ο Λάντο Νόρις ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στο Γκραν Πρι της Βραζιλίας, με δύο νίκες στο sprint και στον κανονικό αγώνα. Πραγματοποίησε έτσι το 2×2, μετά και την επικράτησή του στο Μεξικό. Όμως, πίσω από τη λάμψη της νίκης, υπήρχε κάτι πιο «σκοτεινό» που σημάδεψε το σαββατοκύριακο στην πίστα του Ιντερλάγκος.

Από το Μεξικό στη Βραζιλία

Στην πίστα «Autódromo Hermanos Rodríguez», ο Νόρις ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, όμως αντιμετώπισε την απογοήτευση των θεατών στις κερκίδες και τις έντονες αποδοκίμασίες τους. Η αντίδραση του Βρετανού πιλότου της McLaren ήταν ψύχραιμη, δηλώνοντας ότι δεν τον απασχολούν τα επικριτικά σχόλια, ότι επικεντρώνεται στον εαυτό του και στη μάχη του για τον τίτλο του πρωταθλητή.

Στο Ιντερλάγκος το σκηνικό παρέμεινε ίδιο. Ο Λάντο πανηγύρισε το βραβείο του και το κοινό άρχισε να τον γιουχάρει. Ωστόσο, σε αυτή την περίπτωση, ο 25χρονος οδηγός φάνηκε πιο επηρεασμένος, αν και ξανά δήλωσε ότι δεν τον ενδιαφέρουν όλα αυτά.

Το πρωτοφανές γεγονός στο «Ιντερλάγκος»

Στη Βραζιλία υπήρξε ένα δυσάρεστο γεγονός που σημάδεψε το σαββατοκύριακο. Ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο, δείχνει μηχανικό της Racing Bulls να καταγράφει τις αποδοκιμασίες κατά του Νόρις, ενώ μάλιστα προτρέπει το κοινό να συνεχίσει!

Αυτό το περιστατικό έχει προκαλέσει τεράστια αναστάτωση στους φίλους της Formula 1, με πολλούς να αναρωτιούνται, πώς είναι δυνατόν να συμβαίνουν τέτοιες συμπεριφορές σε έναν τόσο επαγγελματικό χώρο.

Lando getting booed is already bad enough, but seeing a staff member from another team join in and do a thumbs down? That’s just unprofessional. @McLarenF1 @visacashapprb pic.twitter.com/OPCjxSfYLw — Lando Norris Fans (@Norrislandofans) November 11, 2025

Η απάντηση της Racing Bulls

Η ομάδα την οποία εκπρωσοπεί ο μηχανικός, που εμφανίζεται στο επίμαχο βίντεο, δεν έμεινε αμέτοχη. Αφού ενημερώθηκε για το περιστατικό, μέσω επίσημης ανακοίνωσης στα social media δήλωσε ότι καταδικάζει κάθε τέτοιου είδους συμπεριφορά και τόνισε ότι «δεν αντικατοπτρίζει τις αξίες της ομάδας μας ούτε το πνεύμα της VCARB». Υποσχέθηκε ότι το θέμα έχει ήδη αντιμετωπιστεί εσωτερικά, τονίζοντας τη σημασία του σεβασμού προς κάθε οδηγό, ομάδα και φίλαθλο.

Η αποδοκιμασία κατά του Νόρις και το σκάνδαλο που «έσκασε» στη Βραζιλία δημιουργούν σοβαρά ερωτηματικά για την ατμόσφαιρα στον κόσμο του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Αν το φαινόμενο συνεχιστεί, μπορεί να δούμε μεγαλύτερες αντιδράσεις και πιθανές συνέπειες για όσους εμπλέκονται. Το μόνο σίγουρο είναι, πως η ιστορία αυτή δεν τελειώνει εδώ, αλλά η Formula 1 στιγματίστηκε από αυτό το… σκάνδαλο!