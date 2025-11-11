Το ταξίδι της Formula 1 στην αμερικανική Ήπειρο συνεχίζεται, με το Grand Prix του Λας Βέγκας την Κυριακή 23 Νοεμβρίου. Και φέτος έχουν ετοιμάσει μια μεγάλη παράσταση σε ένα μοναδικό σκηνικό στους δρόμους της πόλης των Φώτων, στη διάσημη λεωφόρο Strip.

Η Formula 1 επέστρεψε στο Λας Βέγκας πέρυσι, μετά από 41 χρόνια και ο αγώνας ήταν συγκλονιστικός. Αν πάμε πίσω στην ιστορία, το 1981 και το 1982 είχαν διεξαχθεί δύο Grand Prix στο πάρκινγκ του Caesars Palace.

Τότε, είχαν νικήσει ο Άλαν Τζόουνς και ο Μικέλε Αλμπορέτο. Η νέα διαδρομή, που διατρέχει τους δρόμους της πόλης, έχει μήκος 6,2 km και αποτελείται από 17 στροφές. Περνάει μπροστά από εμβληματικά κτίρια, όπως το Caesars Palace, το Bellagio και το Venetian. Πέρυσι, στον αγώνα κέρδισε ο Φερστάπεν, ενώ στο βάθρο ανέβηκαν ακόμα οι Λεκλέρκ και Πέρεζ. Όπως πέρυσι, έτσι και φέτος, στη διάθεση των οδηγών θα βρίσκονται οι πιο μαλακές γόμες της γκάμας: C3, C4 και C5.

Η ιδιαιτερότητα του αγώνα είναι ότι έγινε νυχτερινός. Οι διοργανωτές θέλοντας να σμίξουν την ψυχαγωγία με το απόλυτο θέαμα, προχώρησαν ακόμη παραπάνω και περιέλαβαν στην διαδρομή δυο χιλιόμετρα, το περίφημο Strip.