Ο Βρετανός οδηγός επικράτησε τόσο στο Sprint όσο και στον αγώνα, κερδίζοντας το μέγιστο δυνατό των 33 βαθμών. Ως αποτέλεσμα, η διαφορά του από τον Όσκαρ Πιάστρι διευρύνθηκε στους 24 βαθμούς, ενώ απομένουν 83 βαθμοί να μοιραστούν στους τελευταίους τρεις αγώνες της χρονιάς. Την ίδια στιγμή, ο Μαξ Φερστάπεν, κατάφερε να φτάσει από τελευταίος ως τρίτος, βλέποντας όμως τη διαφορά του να αγγίζει τους 49 βαθμούς και, πρακτικά (τι οξύμωρο!), να τίθεται εκτός μάχης του τίτλου.

Αν ο Νόρις τερματίσει πίσω από τον Πιάστρι στους επόμενους τρεις αγώνες και στο Sprint, θα αναδειχθεί πρωταθλητής, καθώς θα χάσει το πολύ 22 βαθμούς, ενώ η διαφορά παραμένει στους 24.

Tο βραζιλιάνικο Grand Prix τα είχε όλα: ένταση, συγκρούσεις και ανατροπές από τον πρώτο κιόλας γύρο. Ο Μπορτολέτο χτύπησε με τον Στρολ στην εκκίνηση, όπως και ο Χάμιλτον με τον Σάινθ αρχικά, και αργότερα με τον Κολαπίντο.

Βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας και στην επανεκκίνηση ο Πιάστρι έκανε μια τολμηρή βουτιά στην πρώτη στροφή, που είχε ως αποτέλεσμα να χτυπήσει τον Αντονέλι, ο οποίος με τη σειρά του ακούμπησε τον Λεκλέρκ.

Ο Μονεγάσκος εγκατέλειψε, όπως και ο Χάμιλτον λίγο αργότερα, σε έναν αγώνα χωρίς βαθμούς για τους «κόκκινους». Ο Πιάστρι, για την ενέργειά του αυτή, δέχτηκε ποινή δέκα δευτερολέπτων, με αποτέλεσμα να πέσει πιο πίσω και να χάσει πολύτιμο έδαφος στη μάχη του πρωταθλήματος. Μιλώντας μετά τον αγώνα, ο Λεκλέρκ, έχοντας δει τα πλάνα του περιστατικού, απέδωσε μέρος της ευθύνης και στον Αντονέλι, καθώς, όπως είπε, «δεν άφησε αρκετό χώρο στον Πιάστρι».

Ο Μαξ Φερστάπεν έζησε έναν αγώνα γεμάτο ανατροπές και στρατηγικά διλήμματα στο Ιντερλάγκος. Ο Ολλανδός εκκίνησε με τη σκληρή γόμα, όμως, υπέστη κλατάρισμα νωρίς και αναγκάστηκε να αλλάξει σε μέση γόμα υπό το αυτοκίνητο ασφαλείας. Στη μέση του αγώνα έκανε ακόμη ένα πιτ στοπ, τοποθετώντας ξανά τη μέση γόμα. Θεωρητικά, θα μπορούσε με αυτό το δεύτερο σετ να φτάσει ως το τέλος. Μόλις ο Νόρις μπήκε στα πιτ, ο Φερστάπεν βρέθηκε επικεφαλής της κούρσας. Εν τέλει, όμως, στη Red Bull αποφάσισαν να τον καλέσουν για ένα τελευταίο πιτ στοπ, που πολλοί αναρωτιούνται αν ήταν όντως απαραίτητο, με αποτέλεσμα να πέσει στην 4η θέση. Παρ’ όλα αυτά, κατάφερε να φτάσει και να περάσει τον Ράσελ στο φινάλε, ανεβαίνοντας στη 3η θέση του βάθρου. Ο Αντονέλι κατάφερε να κρατήσει πίσω του τον Ολλανδό και τερμάτισε 2ος, πετυχαίνοντας το καλύτερο αποτέλεσμα της καριέρας του.