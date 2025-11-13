Στην Ελλάδα συνελήφθη ο βασικός ύποπτος για τη δημιουργία και διαχείριση του κακόβουλου λογισμικού VenomRAT, στο πλαίσιο της μεγάλης διεθνούς επιχείρησης «Endgame» που συντόνισε η Europol από τις 10 έως τις 14 Νοεμβρίου 2025 στη Χάγη. Η επιχείρηση είχε στόχο την εξάρθρωση σημαντικών υποδομών διεθνούς κυβερνοεγκλήματος.

Η Europol, σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και αρχές από πολλές ευρωπαϊκές χώρες, πραγματοποίησε μία από τις μεγαλύτερες συντονισμένες επιχειρήσεις κατά του κυβερνοεγκλήματος, θέτοντας στο στόχαστρο τρία κρίσιμα εργαλεία που χρησιμοποιούνταν σε διεθνείς επιθέσεις:

το infostealer Rhadamanthys,

το λογισμικό απομακρυσμένης πρόσβασης VenomRAT,

και το botnet Elysium.

Ο βασικός ύποπτος για το VenomRAT συνελήφθη στην Ελλάδα στις 3 Νοεμβρίου 2025, στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Europol, το εξαρθρωμένο δίκτυο ευθυνόταν για επιθέσεις εναντίον εκατοντάδων χιλιάδων θυμάτων παγκοσμίως, χρησιμοποιώντας κακόβουλο λογισμικό για την κλοπή προσωπικών δεδομένων και οικονομικών πληροφοριών. Οι συντονισμένες ενέργειες των αρχών οδήγησαν:

στη σύλληψη ενός ατόμου στην Ελλάδα,

στη διενέργεια 11 ερευνών σε Γερμανία, Ελλάδα και Ολλανδία,

στην κατάργηση ή διακοπή λειτουργίας πάνω από 1.025 διακομιστών σε όλο τον κόσμο,

και στην κατάσχεση 20 διαδικτυακών domains που χρησιμοποιούνταν για τη διάδοση κακόβουλων προγραμμάτων.

Το δίκτυο που εξαρθρώθηκε αποτελούνταν από εκατοντάδες χιλιάδες «μολυσμένους» υπολογιστές, οι οποίοι περιείχαν εκατομμύρια κλεμμένα δεδομένα. Πολλοί από τους χρήστες δεν είχαν καν αντιληφθεί ότι οι συσκευές τους είχαν παραβιαστεί και χρησιμοποιούνταν ως «κόμβοι» σε ένα ευρύτερο εγκληματικό δίκτυο.

Επιπλέον, ο βασικός ύποπτος φέρεται να είχε αποκτήσει παράνομη πρόσβαση σε περισσότερα από 100.000 πορτοφόλια κρυπτονομισμάτων (crypto wallets) των θυμάτων, με τη συνολική αξία των κλοπιμαίων να εκτιμάται σε πολλά εκατομμύρια ευρώ.

Η Europol χαρακτηρίζει την επιχείρηση «Endgame» ως ορόσημο στην καταπολέμηση του διεθνούς κυβερνοεγκλήματος, επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή των ελληνικών αρχών στη σύλληψη ενός από τους βασικούς πρωταγωνιστές του δικτύου.