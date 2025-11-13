Ο Μπουαλέμ Σανσάλ, ο γαλλοαλγερινός συγγραφέας που αποφυλακίστηκε μετά την απονομή χάριτος από τον πρόεδρο της Αλγερίας, έφθασε το βράδυ της Πέμπτης στο Βερολίνο. Την άφιξή του επιβεβαίωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) εκπρόσωπος του γερμανού προέδρου Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, ο οποίος είχε ζητήσει και πετύχει την απελευθέρωσή του.

«Έχουν προσγειωθεί και ήδη βρίσκονται καθ’ οδόν προς το νοσοκομείο», δήλωσε η Κέρστιν Γκάμελιν, εκπρόσωπος του Σταϊνμάιερ.

Η απονομή χάριτος στον Σανσάλ από τον αλγερινό πρόεδρο Αμπντελματζίντ Τεμπούν πραγματοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος του γερμανού προέδρου, σύμφωνα με ανακοίνωση της αλγερινής προεδρίας. Ο Τεμπούν, ο οποίος στο παρελθόν είχε χαρακτηρίσει τον Σανσάλ «απατεώνα», φέρεται να ανταποκρίθηκε θετικά στο αίτημα, το οποίο περιέγραψε ως «αξιοσημείωτο λόγω της ανθρωπιστικής φύσης και των κινήτρων του».

Η σύλληψη και η καταδίκη

Οι αλγερινές αρχές είχαν συλλάβει τον Σανσάλ πριν από έναν χρόνο, ενώ τον Μάρτιο δικαστήριο τον καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών για υπονόμευση της εθνικής ενότητας. Ο 81χρονος συγγραφέας, γνωστός για την κριτική του στάση απέναντι στο αλγερινό καθεστώς, είχε απορρίψει τις κατηγορίες, δηλώνοντας ότι ποτέ δεν είχε πρόθεση να προσβάλει την Αλγερία ή τους θεσμούς της.

Σύμφωνα με γαλλικά μέσα ενημέρωσης, ο Σανσάλ πάσχει από καρκίνο, γεγονός που ενίσχυσε τις εκκλήσεις για την αποφυλάκισή του.

Διεθνείς αντιδράσεις και διπλωματικές εντάσεις

Η παρέμβαση του Σταϊνμάιερ ήρθε μετά από αντίστοιχες εκκλήσεις πολλών συγγραφέων, του γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν και οργανώσεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η υπόθεση είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στη διεθνή κοινότητα.

Η υπόθεση Σανσάλ επιδείνωσε περαιτέρω το ήδη τεταμένο διπλωματικό ρήγμα ανάμεσα στην Αλγερία και τη Γαλλία, την πρώην αποικιοκρατική δύναμη. Οι σχέσεις Παρισιού και Αλγερίου είχαν ήδη επιβαρυνθεί μετά την απόφαση της Γαλλίας να αναγνωρίσει την κυριαρχία του Μαρόκου στη διαφιλονικούμενη περιοχή της Δυτικής Σαχάρας.