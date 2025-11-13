Ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε αγορά στην πόλη Μπουτσάν της Νότιας Κορέας, σκοτώνοντας δύο ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους δεκαοκτώ, σύμφωνα με αξιωματούχους των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που μίλησαν στο εθνικό πρακτορείο Yonhap και σε τηλεοπτικά δίκτυα της χώρας.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε πολυσύχναστη αγορά περίπου 20 χιλιόμετρα δυτικά της πρωτεύουσας Σεούλ. Όπως ανέφερε αξιωματικός της πυροσβεστικής σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε απευθείας, το φορτηγό συνέχισε ανεξέλεγκτο την πορεία του για περίπου 150 μέτρα, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Ο οδηγός του οχήματος, ηλικίας περίπου 60 ετών, έχει τεθεί υπό κράτηση. Σύμφωνα με τις αρχές, πριν από τη σύγκρουση έκανε όπισθεν για περίπου τριάντα μέτρα και στη συνέχεια επιτάχυνε, πέφτοντας πάνω στους πάγκους της αγοράς.

Όπως έγινε γνωστό, ο άνδρας υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, το οποίο έδειξε ότι δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Ο ίδιος υποστήριξε πως η σύγκρουση προκλήθηκε από «απότομη αύξηση των στροφών της μηχανής», την οποία δεν κατάφερε να ελέγξει.

Το φορτηγό έχει παραδοθεί στις αστυνομικές αρχές, οι οποίες διεξάγουν έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του τραγικού συμβάντος.