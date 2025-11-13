Μια μητέρα στην Ιταλία σκότωσε τον εννιάχρονο γιο της, κόβοντάς του τον λαιμό με ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας.

Η γυναίκα, που σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης είναι 55χρονη Ουκρανή και ονομάζεται Stasiuk Olena, φέρεται να διέπραξε την φρικτή πράξη στο σπίτι τους, πριν προσπαθήσει να αυτοκτονήσει.

Αστυνομικοί στη Μούτζια, στην επαρχία Τεργέστης, ανακάλυψαν το πτώμα του αγοριού το βράδυ της Τετάρτης (12/11), αφού ειδοποιήθηκαν από τον πατέρα του.

Ο άνδρας, ο οποίος δεν έχει ακόμη κατονομαστεί και είναι χωρισμένος από τη γυναίκα, ανησύχησε για την ασφάλεια του αγοριού όταν δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει με τη μητέρα του.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι επιβεβαίωσαν το θάνατο του αγοριού, το οποίο βρέθηκε στο πάτωμα του μπάνιου, και συνέλαβαν τη γυναίκα.

Λέγεται ότι το αγόρι ήταν νεκρό για αρκετές ώρες πριν φτάσει η αστυνομία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η γυναίκα παρακολουθούταν από τις υπηρεσίες ψυχικής υγείας.

Λέγεται ότι ήταν μια από τις πρώτες φορές που η γυναίκα και ο γιος της έμειναν μόνοι τους.

Μετά το χωρισμό των γονιών, ο γιος είχε ανατεθεί στον πατέρα. Ωστόσο, η γυναίκα είχε ακόμα το δικαίωμα να βλέπει τον γιο της.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για την τραγωδία.

Ο δήμαρχος της Μούτζια, Πάολο Πολιντόρι, δήλωσε: «Η κοινότητα είναι συντετριμμένη. Έχω ήδη συναντηθεί με τις κοινωνικές υπηρεσίες. Προσπαθούμε να είμαστε όσο το δυνατόν πιο κοντά. Η οικογένεια είναι μέλος της κοινότητας, ακόμη και ο εφημέριος τους γνωρίζει».

Πηγή: DailyMail