Η γυναικεία ομάδα βόλεϊ του Ολυμπιακού σημείωσε μία ιστορική επιτυχία, κατακτώντας τα πρώτα δύο σετ ενάντια της ουγγρικής Βάσας και εξασφαλίζοντας την πρόκριση στους ομίλους του Champions League. Οι «ερυθρόλευκες» του Μπράνκο Κοβάσεβιτς πήραν τα δύο σετ που χρειαζόταν στη ρεβάνς και επιβεβαίωσαν την ανωτερότητά τους, ανοίγοντας το δρόμο για την πρώτη τους συμμετοχή στη φάση των ομίλων της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ιστορική αυτή πρόκριση σηματοδοτεί επίσης την επιστροφή ελληνικής γυναικείας ομάδας στη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή σκηνή μετά από 25 χρόνια, φέρνοντας ξανά το ελληνικό γυναικείο βόλεϊ στην ελίτ και γράφοντας ένα σημαντικό κεφάλαιο στην ιστορία του αθλήματος.

Ο αγώνας

Πιο αναλυτικά, στο πρώτο σετ, ο Ολυμπιακός προηγήθηκε με 4-3, με μπλοκ της Κούμπουρα, αλλά στη συνέχεια, βρέθηκε πίσω με 7-5. Ωστόσο, οι «ερυθρόλευκες», με 3-0 σερί και άσο της Κούμπουρα, προσπέρασαν (7-8), ενώ με κόντρα μπάλα της Στεβάνοβιτς, ξέφυγαν με +3 (8-11).

Η Κούμπουρα έδωσε «αέρα» +4 (9-13) στον Θρύλο, η Εμμανουηλίδου κέρδισε μπλοκ, για το 15-10, με την Αμπντεραχίμ να ανεβάζει τη διαφορά στο +6 (10-16). Ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του και με επίθεση της Κονέο, «ανέβηκε» στο +8 (14-22), ενώ με υπέρβαση των γηπεδούχων, έφτασε στο 25-18 και κατέκτησε το πρώτο σετ (0-1).

Στο δεύτερο σετ, οι «ερυθρόλευκες» προηγήθηκαν με 8-3, με πλασέ της Αμπντεραχίμ, ενώ ξέφυγαν με +7 (5-12), με μπλοκ άουτ της Κονέο. Η Κούμπουρα «έγραψε» το 13-5 και η Στεβάνοβιτς το 14-6, αλλά η ουγγρική ομάδα μείωσε σε 15-11 και 18-15.

Μετά από άουτ επίθεση των Ουγγαρέζων, ο Θρύλος «επέστρεψε» στο +6 (15-21), αλλά η Βάσας πλησίασε στον πόντο (22-23). Ωστόσο, ο Ολυμπιακός δεν… μάσησε και με επιθέσεις των Κονέο και Κούμπουρα, έφτασε στο 25-22 και στην ιστορική πρόκριση στα «αστέρια».

Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης, ο Μπράνκο Κοβάσεβιτς έκανε ροτέισον και έδωσε την ευκαιρία και στις υπόλοιπες παίκτριές του να αγωνιστούν. Αυτό το εκμεταλλεύτηκε η Βάσας, με την ουγγρική ομάδα να παίρνει τα υπόλοιπα τρία σετ με 25-17, 25-22 και 15-8 και μαζί τη νίκη με 3-2, αλλά το πιο σημαντικό στο αποψινό ματς ήταν η πρόκριση στους ομίλους του Champions League ,την οποία πανηγύρισαν οι Ερυθρόλευκες.

Τα σετ

18-25, 22-25, 25-17, 25-22, 15-8