Η Ιμάν Κελίφ έγινε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα ονόματα των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού το 2024. Η πυγμάχος από την Αλγερία κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο, όμως η νίκη της δεν έφερε μόνο δάκρυα συγκίνησης — έφερε και μια θύελλα αμφισβήτησης.

Έναν χρόνο μετά, η Κελίφ δηλώνει έτοιμη να υπερασπιστεί τον τίτλο της στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 στο Λος Άντζελες, παρά τα νέα αυστηρά μέτρα της ΔΟΕ και την επικείμενη απαγόρευση συμμετοχής τρανς αθλητριών και αθλητριών με διαφορές στην ανάπτυξη φύλου (DSD).

«Ναι, με τη βοήθεια του Θεού, είμαι ακόμη αποφασισμένη να κερδίσω ένα ακόμη ολυμπιακό μετάλλιο», δήλωσε. «Έχω ετοιμάσει πολλές εκπλήξεις που δεν έχω ακόμη ανακοινώσει. Ονειρεύομαι, δουλεύω, και παλεύω — μέσα κι έξω απ’ το ρινγκ».

Η Κελίφ βρίσκεται πλέον αντιμέτωπη όχι με κάποια αντίπαλο, αλλά με ένα ολόκληρο σύστημα. Μετά τις αποφάσεις της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Πυγμαχίας (World Boxing) για υποχρεωτικά τεστ φύλου, έχει προσφύγει στο Διαιτητικό Δικαστήριο για τον Αθλητισμό (CAS), διεκδικώντας το δικαίωμα να αγωνιστεί χωρίς νέα εξέταση.

«Αυτός ο νόμος δεν θεσπίστηκε για όλους. Θεσπίστηκε ειδικά για εμένα. Από τους Ολυμπιακούς του Παρισιού και μετά, δέχομαι επιθέσεις, αδικία και νέες αποφάσεις που δεν στέκουν λογικά ούτε νομικά. Αλλά συνεχίζω. Το όνειρο δεν σταματά».

Η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή, υπό τη νέα πρόεδρο Κέρστι Κόβεντρι, εξετάζει ένα ριζικό νέο πλαίσιο, που ενδέχεται να αποκλείσει συνολικά τις τρανς γυναίκες από τη συμμετοχή στους Αγώνες, ανεξαρτήτως αθλήματος. Παράλληλα, η κατηγορία των DSD αθλητριών — όσων δηλαδή έχουν χρωμοσωμικές ή ορμονικές διαφοροποιήσεις αλλά έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει ως γυναίκες — βρίσκεται σε «γκρίζα ζώνη».

Η περίπτωση της Κελίφ και της συναθλήτριάς της από την Ταϊβάν, Λιν Γιου-Τινγκ, είχε πυροδοτήσει εκρηκτικές αντιδράσεις στο Παρίσι, όταν αμφότερες κατέκτησαν χρυσά μετάλλια, παρότι είχαν αποκλειστεί έναν χρόνο πριν από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, έπειτα από «αποτυχημένα» τεστ φύλου.

Τώρα, η πυγμάχος που αρνείται να σωπάσει, βλέπει τον εαυτό της ως σύμβολο αντίστασης.

«Μου λένε να σταματήσω, αλλά τους απαντώ: συνεχίστε να μιλάτε. Εγώ εξελίσσομαι».