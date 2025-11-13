Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (13/11) η υπ’ αριθμόν 2988 κλήρωση του Τζόκερ για το 1.000.000 ευρώ.

Οι αριθμοί που κληρώθηκαν είναι: 3, 20, 29, 43 και 44. Τζόκερ είναι ο αριθμός 8.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, σημειώθηκε τζακ ποτ τόσο στην πρώτη, όσο και στην δεύτερη κατηγορία. Η επόμενη κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή (16/11).

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.