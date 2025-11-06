Πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη (6/11) η υπ’ αριθμόν 2985 κλήρωση του Τζόκερ, κατά την οποία βρέθηκε ένας τυχερός στην πρώτη κατηγορία, που κερδίζει 2.321.064,72 ευρώ.

Οι αριθμοί που κερδίζουν είναι: 25, 33, 36, 38 και 41. Τζόκερ είναι ο αριθμός 12.

Σύμφωνα με τον ΟΠΑΠ, το τυχερό δελτίο που κέρδισε το τζακ ποτ, παίχθηκε στην Λευκωσία της Κύπρου. Εκτός από το τζακ ποτ ο τυχερός είχε και 9 επιτυχίες στην δεύτερη κατηγορία.

Υπενθυμίζεται πως οι κληρώσεις του Τζόκερ πραγματοποιούνται κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή στις 22:00.