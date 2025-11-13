Σοκ έχει προκαλέσει στην τοπική κοινωνία του Δαμασίου το τραγικό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε νωρίς το πρωί της Πέμπτης σε φούρνο του χωριού, με θύμα την 49χρονη ιδιοκτήτρια.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Tirnavospress.gr, η γυναίκα, μητέρα δύο παιδιών, φαίνεται να εγκλωβίστηκε σε μηχάνημα ζυμώματος ενώ το καθάριζε, πιθανότατα επειδή το φουλάρι που φορούσε μπλέχτηκε στους μηχανισμούς. Το δυστύχημα συνέβη λίγο πριν ξεκινήσει η προετοιμασία για την επόμενη παραγωγή.

Η άτυχη γυναίκα, που είχε πρόσφατα χάσει τη μητέρα της, εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της από πελάτισσα του φούρνου. Αμέσως κλήθηκε το ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες των διασωστών, η 49χρονη δεν κατάφερε να επανέλθει.

Τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.