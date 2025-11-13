Ο εορτασμός της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου έρχεται την προσεχή Δευτέρα, προσφέροντας ουσιαστικά ένα τριήμερο για ορισμένους… προνομιούχους, για τους οποίους η 17η Νοεμβρίου είναι αργία.

Συγκεκριμένα, η ημέρα αυτή είναι αργία για όλα τα Πανεπιστήμια και τις Ανώτερες Σχολές, τα φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών, ενώ στις σχολικές αίθουσες πραγματοποιούνται εορταστικές εκδηλώσεις. Έτσι, καθηγητές, φοιτητές και υπάλληλοι Ανώτατων και Ανώτερων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων θα έχουν την ευκαιρία, εάν δεν συμμετάσχουν στους εορτασμούς, να εκμεταλλευτούν το τριήμερο για χαλάρωση ή ένα μικρό ταξίδι.

όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους μαθητές τους, θα παραστούν την Δευτέρα κανονικά στα σχολεία, αλλά όχι για μάθημα. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:

Στις σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται εκδηλώσεις, σύμφωνα με την περ. γ της παρ. 2 και της παρ. 6 του άρθρου 3 του π.δ. 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (Α΄ 142) και τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 2 της υπ’ αριθ. 79942/ΓΔ4/21-5-2019 ΥΑ (Β΄ 2005) αντίστοιχα.

Οι εν λόγω εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην υπ’ αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50908/07-09-2022 ΚΥΑ (Β΄4695).

Η χρονική διάρκεια και το περιεχόμενο των εκδηλώσεων καθορίζονται με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

Οι μαθητές/τριες που παρακολουθούν το Ολοήμερο Πρόγραμμα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, συμμετέχουν στις εκδηλώσεις του σχολείου και αποχωρούν με τους άλλους/ες μαθητές/τριες.

Με ευθύνη του/της Διευθυντή/ντριας- Προϊστάμενου/ης και του Συλλόγου Διδασκόντων/ουσών ειδοποιούνται οι γονείς και οι κηδεμόνες για την ώρα αποχώρησης των μαθητών/τριών από το σχολείο.

Φυσικά, για όλους τους υπόλοιπους εργαζόμενους η ημέρα δεν αποτελεί αργία και δουλεύουν κανονικά.