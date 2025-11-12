Είκοσι Τούρκοι στρατιωτικοί έχασαν τη ζωή τους στη συντριβή στρατιωτικού μεταγωγικού αεροσκάφους τύπου C-130 στην ανατολική Γεωργία, σύμφωνα με ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Άμυνας. Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης και θεωρείται το πιο πολύνεκρο στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις από το 2020.

Οι τουρκικές αρχές έδωσαν στη δημοσιότητα τα ονόματα και τις φωτογραφίες των θυμάτων, χωρίς ωστόσο να αναφέρουν τις αιτίες της τραγωδίας. Μέχρι στιγμής, δεν έχει εντοπιστεί κανένας επιζών, ενώ στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 20 στρατιωτικοί.

Το C-130 είχε απογειωθεί από την πόλη Γκάντζα, στο δυτικό Αφγανιστάν, με προορισμό την Τουρκία. Λίγο μετά την είσοδό του στον εναέριο χώρο της Γεωργίας, το αεροσκάφος συνετρίβη, προκαλώντας σοκ στις τουρκικές ένοπλες δυνάμεις.

Τα συντρίμμια εντοπίστηκαν αργά το απόγευμα, σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων από τα σύνορα με το Αζερμπαϊτζάν. Ερασιτεχνικά βίντεο που κατέγραψαν αυτόπτες μάρτυρες δείχνουν το αεροπλάνο να πέφτει περιστρεφόμενο, αφήνοντας πίσω του λευκό καπνό, πριν συντριβεί και προκαλέσει μια πυκνή στήλη μαύρου καπνού.

Στις εικόνες φαίνεται πως το αεροσκάφος είχε ήδη διαλυθεί κατά τη διάρκεια της πτώσης. Ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε στους στρατιωτικούς ως «μάρτυρες», χωρίς να ανακοινώσει αρχικά επίσημο απολογισμό.

Συλλυπητήρια από το εξωτερικό και έρευνα των αρχών

Οι ηγέτες του Αζερμπαϊτζάν και της Γεωργίας, καθώς και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς την Τουρκία. Ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Άγκυρα, Τομ Μπάρακ, μετέφερε επίσης την αλληλεγγύη της χώρας του.

Οι γεωργιανές αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η συντριβή. Τα C-130 Hercules, αμερικανικής κατασκευής από τη Lockheed Martin, χρησιμοποιούνται από τη δεκαετία του 1950 και παραμένουν σε υπηρεσία σε πολλές χώρες του κόσμου.