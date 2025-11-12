Η κλιματική κρίση αποτελεί ταυτόχρονα και υγειονομική κρίση, προειδοποίησε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ), εκφράζοντας ανησυχία επειδή η υγεία δεν έχει ενταχθεί στις επίσημες διαπραγματεύσεις της Συνόδου για το Κλίμα του ΟΗΕ (COP).

«Η κλιματική κρίση είναι μια υγειονομική κρίση», δήλωσε ο γενικός γραμματέας του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, σε συνέντευξη Τύπου στη Γενεύη, υπογραμμίζοντας τη σύνδεση ανάμεσα στην προστασία του περιβάλλοντος και τη δημόσια υγεία.

Από την πλευρά του, ο υπεύθυνος για το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή του ΠΟΥ, Ρούντιγκερ Κρες, επισήμανε πως «είναι καιρός η υγεία να αποτελέσει θέμα επίσημων διαπραγματεύσεων», εκφράζοντας την ελπίδα ότι αυτό θα συμβεί στην COP31 το επόμενο έτος.

Ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους παρέστη την περασμένη εβδομάδα στη Σύνοδο COP30, που διεξάγεται στο Μπελέμ της Βραζιλίας, όπου η υγεία αποτέλεσε αντικείμενο «πολλών συζητήσεων», χωρίς ωστόσο να έχει καθοριστεί ακόμη επίσημο πλαίσιο διαπραγματεύσεων, όπως διευκρίνισε ο Κρες.

Η υγεία στο επίκεντρο της κλιματικής δράσης

Ο επικεφαλής του ΠΟΥ τόνισε πως «η υγεία είναι ο πιο επιτακτικός τομέας σε σχέση με την κλιματική δράση», επισημαίνοντας ότι για χρόνια παραμένει υποσημείωση στις διεθνείς συζητήσεις για το κλίμα.

«Είναι πολύ ευκολότερο να πείσεις τους ανθρώπους για την επείγουσα ανάγκη να προστατεύσουν την ίδια τους την υγεία ή εκείνη των παιδιών τους, από το να προστατεύσουν τους παγετώνες ή τα οικοσυστήματα. Και τα δύο είναι σημαντικά, το ένα είναι πολύ πιο κοντά σε εμάς», συμπλήρωσε.

Στο πλαίσιο της COP30, η Βραζιλία αναμένεται να παρουσιάσει ένα νέο σχέδιο προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή με άξονα την υγεία. Το σχέδιο, που θα ανακοινωθεί αύριο — ημέρα αφιερωμένη στην υγεία — περιλαμβάνει μέτρα ενίσχυσης των εθνικών συστημάτων υγείας ώστε να ανταποκριθούν στις αυξανόμενες επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.