Δημοφιλή
- 1
Καιρός: Ο «Ηρακλής» βάζει την Ευρώπη στην κατάψυξη - Πότε αλλάζει το σκηνικό στην Ελλάδα
- 2
Συντάξεις Δεκεμβρίου: Οι ημερομηνίες που πρέπει να θυμάστε για να μην εκπλαγείτε
- 3
Νόμος Κατρούγκαλου: Δέκα χρόνια μετά εξακολουθεί να «κόβει» συντάξεις
- 4
Έξωση λόγω λήξης μίσθωσης: Τι δικαιούστε και τι πρέπει να προσέξετε
- 5
Πιο ακριβό και από το χαβιάρι το μοσχαρίσιο κρέας στην Ελλάδα: Πάει για 24 ευρώ το κιλό - Στα έξι ευρώ «πετάει» τ
- 6
Πώς να μπλοκάρετε τις ανεπιθύμητες κλήσεις μία για πάντα - Ποιος δικαιούται αποζημίωση 10.000 ευρώ
- 7
Οκτώ στους δέκα ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες «καταδικάζονται» σε χαμηλές συντάξεις
- 8
Κτηματολόγιο: Ψηφιακές πράξεις και ηλεκτρονικοί χάρτες - 15 ερωτήσεις και απαντήσεις για ασφαλείς συναλλαγές
- 9
ΟΠΕΚΑ: Σήμερα μπαίνουν λεφτά στους λογαριασμούς - Δείτε αν είστε δικαιούχοι των 1.000 ευρώ
- 10
Επίδομα 250 ευρώ: Ποιοι μένουν εκτός - Οι «κόφτες», οι ημερομηνίες και τα ποσά
Γαλλική Εθνοσυνέλευση: Ενέκρινε την αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού έως το 2027
Η γαλλική Εθνοσυνέλευση ενέκρινε με 255 ψήφους υπέρ και 146 κατά την πρόταση για αναστολή της μεταρρύθμισης του συνταξιοδοτικού συστήματος έως το 2027, δηλαδή μέχρι τις επόμενες προεδρικές εκλογές. Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μια προσωρινή παύση σε ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα ζητήματα της γαλλικής πολιτικής σκηνής. Μετά την εξέλιξη αυτή, η Γαλλία φαίνεται να […]
Ευρωπαϊκή Επιτροπή: Προτείνει τη δημιουργία ευρωπαϊκού οργανισμού κατά της παραπληροφόρησης
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Τετάρτη (12 /11) μια φιλόδοξη πρόταση για τη δημιουργία του Κέντρου Ευρωπαϊκής Δημοκρατικής Ανθεκτικότητας (European Centre for Democratic Resilience), ενός νέου οργανισμού που θα αναλάβει τον συντονισμό των δράσεων κατά της παραπληροφόρησης και των επιθέσεων προπαγάνδας τρίτων χωρών, με αιχμή τη Ρωσία. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο του σχεδίου «Δημοκρατικός […]
Η ευρωπαϊκή δικαιοσύνη επικυρώνει την Οδηγία για τον κατώτατο μισθό – ήττα για τη Δανία και τη Σουηδία
Η Ευρωπαϊκή Δικαιοσύνη έδωσε ένα σαφές μήνυμα υπέρ της κοινωνικής πολιτικής της Ένωσης, επικυρώνοντας τη νομιμότητα της Οδηγίας για τον Κατώτατο Μισθό, που εγκρίθηκε το 2022. Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) απέρριψε την προσφυγή της Δανίας, με τη στήριξη της Σουηδίας, η οποία ζητούσε την ακύρωση της οδηγίας, θεωρώντας ότι συνιστά παρέμβαση στο εθνικό […]
Με μία εντυπωσιακή τελετή η Disney Cruise Line, υποδέχτηκε το νέο της κρουαζιερόπλοιο
Με μια εντυπωσιακή τελετή ονοματοδοσίας παρουσιάστηκε το νέο κρουαζιερόπλοιο της Disney Cruise Line στο Fort Lauderdale της Φλόριντα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου στο λιμάνι-έδρα του πλοίου, το Port Everglades, σηματοδοτώντας την επίσημη ένταξή του στον στόλο της εταιρείας. Σύμφωνα με τη Disney, η τελετή συνδύασε το πνεύμα μιας γεμάτης ενέργεια συναυλίας με […]
Τουρκία: Μαρτύριο για 3.000 αγελάδες που παραμένουν για 3η εβδομάδα πάνω σε πλοίο στα ανοιχτά – Τι έχει συμβεί
Περίπου 3.000 αγελάδες, προερχόμενες από την Ουρουγουάη, παραμένουν εδώ και τρεις εβδομάδες μέσα σε ένα φορτηγό πλοίο, στα ανοιχτά της Τουρκίας, λόγω έλλειψης υγειονομικών και εμπορικών πιστοποιητικών, σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές.