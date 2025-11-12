Μια πρωτοποριακή ανακάλυψη από ερευνητές του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ ενδέχεται να αλλάξει ριζικά την οδοντιατρική φροντίδα, καθώς δημιούργησαν ένα νέο είδος πρωτεϊνικού τζελ που μπορεί να επιδιορθώσει και να αναδομήσει το σμάλτο των δοντιών.

Σύμφωνα με τη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Communications, το τζελ αξιοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς ανάπτυξης του ανθρώπινου οργανισμού, όπως αυτοί λειτουργούν στα πρώτα στάδια της ζωής, για να σχηματίσει μια ανθεκτική επικάλυψη πάνω στο δόντι και να γεμίσει μικροσκοπικές κοιλότητες.

Αφού εφαρμοστεί στην επιφάνεια ενός δοντιού, το υλικό αντλεί ιόντα ασβεστίου και φωσφορικά ιόντα από το σάλιο, ενθαρρύνοντας την ανάπτυξη νέων μεταλλικών κρυστάλλων. Αυτά στη συνέχεια συγχωνεύονται με το υπάρχον δόντι, επιτρέποντάς του να αναγεννήσει το χαμένο σμάλτο κάτι που έως σήμερα θεωρούνταν αδύνατο, καθώς το σμάλτο δεν αναπλάθεται φυσικά.

Οι επιστήμονες ελπίζουν ότι, πέρα από την αποκατάσταση του σμάλτου, το υλικό θα μπορεί να προστατεύει και την οδοντίνη, το στρώμα κάτω από το σμάλτο που εκτίθεται όταν αυτό φθείρεται, οδηγώντας συχνά σε ευαισθησία ή λοιμώξεις.

«Όταν το υλικό μας εφαρμόζεται σε απομεταλλωμένο ή διαβρωμένο σμάλτο ή σε εκτεθειμένη οδοντίνη, το υλικό προάγει την ανάπτυξη κρυστάλλων με ολοκληρωμένο και οργανωμένο τρόπο, ανακτώντας την αρχιτεκτονική του φυσικού υγιούς σμάλτου μας», εξήγησε ο επικεφαλής συγγραφέας και μεταδιδακτορικός ερευνητής του Πανεπιστημίου του Νότιγχαμ, Abshar Hasan.

Τα πειράματα έδειξαν ότι το αναγεννημένο σμάλτο έχει μηχανικές ιδιότητες παρόμοιες με το φυσικό, αντέχοντας στο βούρτσισμα, το μάσημα και την έκθεση σε όξινες τροφές.

«Έχουμε δοκιμάσει τις μηχανικές ιδιότητες αυτών των αναγεννημένων ιστών υπό συνθήκες που προσομοιώνουν “πραγματικές καταστάσεις”, όπως το βούρτσισμα των δοντιών, το μάσημα και η έκθεση σε όξινα τρόφιμα, και διαπιστώσαμε ότι το αναγεννημένο σμάλτο συμπεριφέρεται ακριβώς όπως το υγιές σμάλτο», πρόσθεσε ο Χασάν.

Ο καθηγητής βιοϊατρικής μηχανικής Άλβαρο Μάτα, δήλωσε στο New Scientist: «Η ανάπτυξη συμβαίνει στην πραγματικότητα μέσα σε μια εβδομάδα». Ο ίδιος και οι συνεργάτες του σκοπεύουν να εμπορευματοποιήσουν την τεχνολογία μέσω της νέας νεοφυούς επιχείρησης Mintech-Bio.

Παρότι τα πρώτα αποτελέσματα είναι εξαιρετικά ενθαρρυντικά, οι ερευνητές τονίζουν ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες για να επιβεβαιωθεί η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του τζελ σε ανθρώπους. Οι κλινικές δοκιμές αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του επόμενου έτους.

«Τα ευρήματά μας καταδεικνύουν την ικανότητα ανάπτυξης δομών που μοιάζουν με αδαμαντίνη υπό συνθήκες που μιμούνται στενά διάφορες μηχανικές και χημικές προκλήσεις που συναντώνται στο στόμα», γράφουν οι ερευνητές στην εργασία τους. «Ωστόσο, αυτές οι δοκιμές δεν αναδημιουργούν πλήρως την πολυπλοκότητα του in vivo στοματικού περιβάλλοντος και, κατά συνέπεια, για να επιβεβαιωθεί πλήρως η ικανότητα αναγέννησης του φυσικού σμάλτου θα απαιτηθεί επικύρωση in vivo, την οποία οραματιζόμαστε να επιδιώξουμε σε μελλοντική εργασία».

Τέλος, παρά τις προκλήσεις που απομένουν, η ομάδα εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή «θα μπορούσε ενδεχομένως να προσφέρει μια ολοκληρωμένη λύση για την αναγέννηση του οδοντικού σμάλτου ανεξάρτητα από το επίπεδο διάβρωσης των δοντιών».

Με πληροφορίες από Futurism