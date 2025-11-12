Η ήττα στη Λεωφόρο απλώς επιβεβαίωσε την εικόνα μιας ομάδας που «ζει» από τη δύναμη του σπιτιού της.

Το νέο international break βρίσκει τον ΠΑΟΚ με ήδη 20 επίσημα ματς στη σεζόν — ένα σημαντικό δείγμα που αποτυπώνει ξεκάθαρα τη φετινή του ταυτότητα. Στο «κάστρο» της Τούμπας ο Δικέφαλος παραμένει ανίκητος, σταθερός και πειθαρχημένος, αλλά μακριά από αυτήν δείχνει ακόμη να ψάχνει την ίδια σταθερότητα και αυτοπεποίθηση.

Η πρώτη ήττα στο πρωτάθλημα, στη Λεωφόρο από τον Παναθηναϊκό (2-1), δεν προκάλεσε σοκ, αλλά ήρθε να υπενθυμίσει τη διαφορά επιπέδου απόδοσης ανάμεσα σε εντός και εκτός έδρας παιχνίδια. Ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που «τρέφεται» από τον ρυθμό, την ένταση και την ώθηση του κοινού του, στοιχεία που λείπουν στις εξορμήσεις του.

Αήττητος στην Τούμπα – και με άμυνα για… σεμινάριο

Ακριβώς τρεις μήνες μετά το πρώτο φετινό ματς (με τη Βόλφσμπεργκερ), η εικόνα του ΠΑΟΚ στην Τούμπα παραμένει υποδειγματική.

Σε δέκα παιχνίδια εντός έδρας, ο Δικέφαλος δεν έχει γνωρίσει ήττα, με την τελευταία εντός έδρας απώλεια να εντοπίζεται τον Φεβρουάριο απέναντι στη Στεάουα του Χαραλάμπους.

Το πιο εντυπωσιακό στατιστικό όμως αφορά την αμυντική συνέπεια, αφού έχει δεχτεί μόλις δύο γκολ παθητικό σε δέκα αγώνες, δηλαδή ένα γκολ ανά πέντε ματς. Στα τέσσερα φετινά ευρωπαϊκά παιχνίδια της Τούμπας, ο ΠΑΟΚ κράτησε ανέπαφη την εστία του, δείχνοντας πως το «μηδέν πίσω» αποτελεί πλέον μόνιμη νοοτροπία.

Τα δύο μοναδικά γκολ που δέχθηκε ήρθαν από τον Τσικίνιο και τον Τούπτα (με απευθείας εκτέλεση κόρνερ), ενώ η επίθεση παραμένει σταθερά παραγωγική: 20 γκολ, μέσος όρος 2 ανά αγώνα, με πολυφωνία στο σκοράρισμα – κάτι που χαρακτηρίζει διαχρονικά τις ομάδες του Ραζβάν Λουτσέσκου.

Η εικόνα αυτή αποτυπώνει όχι μόνο την ομοιογένεια και την τακτική ισορροπία, αλλά και το γεγονός ότι ο ΠΑΟΚ έχει αποκτήσει ξανά την αύρα του «αφεντικού» στην έδρα του. Η Τούμπα έχει μετατραπεί σε ένα πραγματικό φρούριο, όπου κανείς δεν περνά εύκολα, και αυτό αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά στηρίγματα της φετινής του πορείας.

Εκτός έδρας είναι ένας άλλος ΠΑΟΚ

Μακριά από τη Θεσσαλονίκη, όμως, η εικόνα αλλάζει. Ο ΠΑΟΚ μετρά τέσσερις ήττες, όλες εκτός έδρας από Λεβαδειακό (Κύπελλο), Ριέκα και Θέλτα (Ευρώπη) και Παναθηναϊκό (Super League).

Στα υπόλοιπα, έχει πέντε νίκες και μία ισοπαλία — αυτή στην Τρίπολη, που έμοιαζε περισσότερο με χαμένη ευκαιρία, αφού ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 1-3 αλλά ισοφαρίστηκε. Η εξήγηση για τη διαφορά εντός–εκτός είναι ξεκάθαρη: η αμυντική συμπεριφορά.

Ενώ στην Τούμπα δέχεται 0,2 γκολ ανά αγώνα, εκτός δέχεται 1,7 – σχεδόν δέκα φορές περισσότερα. Σε 10 ματς μακριά από τη βάση του, έχει δεχθεί 17 γκολ, με παραδείγματα που δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας: 4 γκολ από τον Λεβαδειακό, 3 από Θέλτα, Λιλ και Αστέρα Τρίπολης.

Η απουσία της σταθερότητας πίσω, οι διαφορετικές συνθήκες και ο έλεγχος ρυθμού που δεν επιτυγχάνεται εκτός έδρας, έχουν στοιχίσει βαθμούς και ψυχολογία. Ο Λουτσέσκου το γνωρίζει και το επαναλαμβάνει διαρκώς: για να πρωταγωνιστήσει ο ΠΑΟΚ, πρέπει να μάθει να «κερδίζει άσχημα» και μακριά από την Τούμπα.

Το δύσκολο κομμάτι του προγράμματος πέρασε

Το θετικό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι το πιο απαιτητικό διάστημα της σεζόν ανήκει ήδη στο παρελθόν. Έχει δώσει τα τρία ντέρμπι με Ολυμπιακό, ΑΕΚ και Παναθηναϊκό (τα δύο εκτός), ενώ πέρασε και από δύο έδρες που παραδοσιακά τον δυσκολεύουν — Αστέρα Τρίπολης και ΟΦΗ.

Από εδώ και πέρα, το πρόγραμμα είναι σαφώς πιο «ισορροπημένο», δίνοντας στον Λουτσέσκου την ευκαιρία να σταθεροποιήσει την ομάδα του και να βελτιώσει την εικόνα της μακριά από την Τούμπα.

Αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να μεταφέρει εκτός έδρας τη συγκέντρωση και την αμυντική συνέπεια που δείχνει στο σπίτι του, τότε η πορεία του προς την κορυφή μπορεί να πάρει εντελώς διαφορετική τροπή.

Γιατί προς το παρόν, η Τούμπα παραμένει το ασφαλές λιμάνι, αλλά ο μεγάλος στόχος θα εξαρτηθεί από το αν ο Δικέφαλος μάθει να πλοηγείται με την ίδια σιγουριά και στα «ταραγμένα νερά» των εκτός έδρας αποστολών.