Ο αστεροειδής 2024 YR4, με εκτιμώμενη διάμετρο περίπου 67 μέτρων, έχει στρέψει πάνω του το ενδιαφέρον της επιστημονικής κοινότητας, καθώς νέοι υπολογισμοί δείχνουν ότι η πιθανότητα να συγκρουστεί με τη Σελήνη στις 22 Δεκεμβρίου 2032 ενδέχεται να αυξηθεί έως και 30 %. Αν η πρόσκρουση συμβεί, θα μπορούσε να δημιουργήσει κρατήρα πλάτους ενός χιλιομέτρου και να εκτοξεύσει στο διάστημα τεράστιες ποσότητες σεληνιακών θραυσμάτων, ορισμένα από τα οποία θα μπορούσαν να φτάσουν μέχρι τη Γη.

Ο αστεροειδής ανακαλύφθηκε τον Δεκέμβριο του 2024 και προκάλεσε αρχικά ανησυχία, καθώς οι πρώτες εκτιμήσεις έδειχναν ότι είχε τη μεγαλύτερη πιθανότητα πρόσκρουσης με τη Γη από οποιονδήποτε γνωστό αστεροειδή. Αν και οι νεότερες παρατηρήσεις μηδένισαν σχεδόν την πιθανότητα πρόσκρουσης στον πλανήτη μας, ένα νέο σενάριο προέκυψε: η πιθανότητα να χτυπήσει τη Σελήνη.

Από τα μέσα του 2024 ο 2024 YR4 παραμένει αόρατος στα τηλεσκόπια της Γης, γεγονός που δυσκολεύει την ακριβή παρακολούθηση της τροχιάς του. Ωστόσο, τον Φεβρουάριο αναμένεται ένα μικρό αλλά κρίσιμο χρονικό «παράθυρο» για το Διαστημικό Τηλεσκόπιο James Webb (JWST), το οποίο θα μπορέσει να τον παρατηρήσει για δύο σύντομα διαστήματα, στις 18 και 26 Φεβρουαρίου.

Οι επιστήμονες, με επικεφαλής τον Δρ. Άντριου Ρίβκιν του Πανεπιστημίου Johns Hopkins, εκτιμούν ότι αυτές οι παρατηρήσεις μπορεί να αλλάξουν δραστικά τις εκτιμήσεις για την τροχιά και την ταχύτητα του αστεροειδούς, επηρεάζοντας έτσι και τις προβλέψεις για το ενδεχόμενο πρόσκρουσης.

Επίσης, ο Δρ. Ρίβκιν και η ερευνητική του ομάδα έχουν ήδη εκτιμήσει πώς οι παρατηρήσεις που θα πραγματοποιηθούν τον Φεβρουάριο ενδέχεται να επηρεάσουν σημαντικά τις προβλέψεις σχετικά με την πιθανότητα πρόσκρουσης του αστεροειδούς στη Σελήνη.