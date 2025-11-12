Nέα εκπρόσωπος Τύπου στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ορίστηκε με απόφαση της Ολομέλειας η αντεισαγγελέας του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Καλλιόπη Βαρδάκη.

Η ανώτατη εισαγγελέας διαδέχεται στην θεσμική αυτή θέση τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνο Τζαβέλλα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα εκπρόσωπος Τύπου είχε διατελέσει εκλεγμένη προϊσταμένη της Εισαγγελίας Εφετών Αθηνών και είχε με επιτυχία επιτελέσει το έργο της.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Εισαγγελίας του Άρθρου Πάγου:

Με την υπ’ αριθ. 52/2025 Απόφαση της Ολομέλειας της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου ορίστηκε ως Εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας για την επόμενη τριετία, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5α Ν. 4938/2022, ως ισχύει, η Αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου κα Καλλιόπη Βαρδάκη.

Με την ως άνω απόφαση ορίσθηκε και το πλαίσιο άσκησης των καθηκόντων της ως ακολούθως:

«Η Εκπρόσωπος Τύπου της Εισαγγελίας ενημερώνει το κοινό για τις δράσεις της Εισαγγελίας καθώς και για θέματα ιδιαίτερου κοινωνικού ενδιαφέροντος που αφορούν στη Δικαιοσύνη, ιδίως με την έκδοση δελτίων τύπου-ανακοινώσεων ή τη διά ζώσης ενημέρωση των εκπροσώπων των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Μ.Μ.Ε.).

Η πληροφόρηση πρέπει να είναι έγκυρη και ακριβής και γίνεται με την τήρηση των αρχών του δημοσίου συμφέροντος, του τεκμηρίου αθωότητας, της προστασίας της ανηλικότητας και του δικαιώματος προστασίας της ιδιωτικής ζωής και των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα».