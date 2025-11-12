Μία 17χρονη συνελήφθη κατηγορούμενη για ληστεία που διέπραξε με άγνωστο συνεργό της σε βάρος 57χρονου οδηγού ταξί, στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με την αστυνομία, προσποιούμενοι τους πελάτες, οι δράστες επιβιβάστηκαν στο ταξί από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, ζητώντας από τον οδηγό να τους μεταφέρει στη Ν. Μαγνησία.

Φτάνοντας στον προορισμό τους, επιτέθηκαν στον 57χρονο τραυματίζοντάς τον ελαφρά, ενώ του απέσπασαν 200 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και το κλειδί του αυτοκινήτου.

Η 17χρονη συνελήφθη από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης που κινητοποιήθηκαν μετά την καταγγελία του αυτοκινητιστή και οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών.