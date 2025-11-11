Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απείλησε να μηνύσει το BBC για ένα «παραποιημένο» βίντεο που μεταδόθηκε στο ντοκιμαντέρ Panorama, ισχυριζόμενος ότι αλλοίωνε την ομιλία του πριν από τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου.

Η νομική του ομάδα ζητά απολογία και αποζημίωση ύψους ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων, υποστηρίζοντας ότι το BBC «κατασκεύασε δηλώσεις» οι οποίες διαδόθηκαν ευρέως διαδικτυακά.

Το BBC παραδέχθηκε πως το μοντάζ «ήταν λάθος κρίσης», αλλά αρνείται ότι υπήρξε πρόθεση παραπλάνησης ή θεσμική προκατάληψη.

Εσωτερική κρίση και παραιτήσεις στην ηγεσία

Η υπόθεση ήρθε να προστεθεί σε μια βαθύτερη κρίση που ταλανίζει τον οργανισμό, με το προσωπικό να κατηγορεί τη διοίκηση για «θεσμική προκατάληψη». Ο γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι και η επικεφαλής ειδήσεων Ντέμπορα Τέρνες υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, έπειτα από εσωτερικές εντάσεις και αντιδράσεις για τον τρόπο κάλυψης θεμάτων όπως η ταυτότητα φύλου, η μετανάστευση και η σύγκρουση στη Γάζα.

Ο απερχόμενος γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι δήλωσε: «Οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας»

Το BBC οφείλει «να αγωνισθεί» για να υπερασπισθεί τη δημοσιογραφία του», δήλωσε σήμερα ο απερχόμενος γενικός διευθυντής Τιμ Ντέιβι, την ώρα που ο βρετανικός όμιλος απειλείται από τον Ντόναλντ Τραμπ με αγωγή για δυσφήμηση.

Ο Τιμ Ντέιβι που παραιτήθηκε την Κυριακή παραδέχθηκε ότι έγινε «σφάλμα» και ότι υπήρξε παραβίαση των συντακτικών κανόνων σε ντοκιμαντέρ για τον Τραμπ που μεταδόθηκε τον Οκτώβριο 2024, στις δηλώσεις που έκανε κατά τη διάρκεια τηλεδιάσκεψης μαζί με τον πρόεδρο του οργανισμού Σαμίρ Σαχ απευθυνόμενος προς τους εργαζόμενους του ραδιοτηλεοπτικού ομίλου και μεταδόθηκαν από το δίκτυο BBC News.

Στην 40λεπτη παρέμβασή του ο Τιμ Ντέιβι παραδέχθηκε ότι το BBC «έκανε κάποια λάθη που μας κόστισαν» , αλλά πρόσθεσε: «Πιστεύω ότι οφείλουμε να αγωνισθούμε για τη δημοσιογραφία μας».

«Είναι πολύ υπερήφανος για τον οργανισμό», είπε απευθυνόμενος στους εργαζόμενους και επανέλαβε ότι οι δημοσιογράφοι του BBC «κάνουν εξαιρετική δουλειά».

Δεν αναφέρθηκε απευθείας στον Τραμπ και δεν διευκρίνισε τον χρόνο αποχώρησής του από τη διεύθυνση του οργανισμού.

Την ώρα που το BBC επικρίνεται σφοδρά για μεροληψία, κυρίως από την συντηρητική δεξιά, ο απερχόμενος γενικός διευθυντής παραδέχθηκε επίσης ότι «οι καιροί είναι δύσκολοι για το BBC».

«Αλλά θα τα καταφέρουμε και οφείλουμε να αγωνισθούμε για την δημοσιογραφία μας», είπε.

«Είμαστε ένας μοναδικός και πολύτιμος οργανισμός και βλέπω ότι η ελευθερία του Τύπου δοκιμάζεται σκληρά, βλέπω την εργαλειοποίησή της», πρόσθεσε.

Ο βετεράνος πολεμικός ανταποκριτής Τζον Σίμπσον ηγήθηκε ενός κύματος υπεράσπισης του BBC στα κοινωνικά δίκτυα, χαρακτηρίζοντας την απειλή του Τραμπ «γελοία».

«Η απαίτηση του Ντόναλντ Τραμπ για ένα δισεκατομμύριο δολάρια στάλθηκε σε λάθος διεύθυνση από μια μικρή δικηγορική εταιρεία της Φλόριντα», έγραψε στο X, προσθέτοντας πως ο συντάκτης της επιστολής «δεν ήξερε τι σημαίνει η λέξη ‘άσεμνος’».

Δημοσιογράφοι υπερασπίζονται τον οργανισμό

Πλήθος πρώην και νυν δημοσιογράφων του BBC έσπευσαν να στηρίξουν τον οργανισμό.

Ο Νικ Ρόμπινσον, στον μονόλογό του στο Today, υπονόησε πως υπήρξαν «πολιτικές παρεμβάσεις» σε τμήματα του BBC, ενώ ο Τζόναθαν Ντίμπλεμπι δήλωσε στο LBC: «Αν ο Νετανιάχου, ο Πούτιν και ο Τραμπ καταγγέλλουν το BBC, τότε κάτι κάνει πολύ σωστά».

Οι πρώην παρουσιαστές του Newsnight Έμιλι Μέιτλις, Τζον Σόπελ και Λιούις Γκούντολ, στο podcast The News Agents, αναγνώρισαν ότι το μοντάζ ήταν λάθος, αλλά χαρακτήρισαν «παράλογο» τον ισχυρισμό περί θεσμικής προκατάληψης κατά του Τραμπ.

Ο πρώην επικεφαλής του Radio 4 Μαρκ Ντάμαζερ, υποστήριξε ότι ο Ντέιβι υπήρξε «εξαιρετικός Γενικός Διευθυντής» και τόνισε ότι είναι «απόλυτα λάθος» να υποστηρίζεται ότι το BBC είναι «συστημικά προκατειλημμένο».

Αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο

Η βρετανική κυβέρνηση τηρεί αποστάσεις από τη νομική διαμάχη. Εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ δήλωσε: «Το BBC είναι ανεξάρτητο. Δεν είναι αρμοδιότητα της κυβέρνησης να σχολιάσει πιθανές νομικές υποθέσεις».

Η υπουργός Πολιτισμού Λίζα Νάντι αναμένεται να ενημερώσει τη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ η υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Άλισον ΜακΓκόβερν προειδοποίησε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να αποφύγει μια «εθνική κρίση» γύρω από τον ραδιοτηλεοπτικό οργανισμό.

Το BBC απαντά: «Θα εξετάσουμε την επιστολή»

Ο πρόεδρος του BBC Σαμίρ Σαχ, δήλωσε πως ο οργανισμός έχει λάβει «πάνω από 500 καταγγελίες» σχετικά με το ζήτημα, αλλά αρνείται οποιαδήποτε ένδειξη «συστημικής προκατάληψης».

«Θα εξετάσουμε την επιστολή και θα απαντήσουμε εν ευθέτω χρόνω», ανέφερε εκπρόσωπος του BBC.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, σύμμαχος του Τραμπ, του οποίου το λαϊκιστικό δεξιό Reform UK προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις στη Βρετανία, δήλωσε: «Αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία του BBC».

Ο Εντ Ντέιβι, ηγέτης των κεντρώων Φιλελεύθερων Δημοκρατών ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στο BBC και έχει διαμαρτυρηθεί, υποστηρίζοντας ότι δίνει υπερβολικό χρόνο στα δεξιά κόμματα κάλεσε το ειδησεογραφικό δίκτυο να «γυρίσει σελίδα, να ανοικοδομήσει την εμπιστοσύνη και να μην ενδώσει σε άτομα όπως ο Νάιτζελ Φάρατζ που θέλουν να την καταστρέψουν».

Με πληροφορίες από Daily Mail