Η Αυστραλία, γνωστή για τα επικίνδυνα είδη της όπως φίδια, αράχνες και καρχαρίες, προσθέτει πλέον στη λίστα της και μια νέα, εντυπωσιακή μέλισσα με το όνομα «Λούσιφερ». Το νέο είδος, που εντυπωσιάζει με τη… διαβολική του εμφάνιση λόγω των μικρών κεράτων στο κεφάλι, ανακαλύφθηκε από ερευνητές του Πανεπιστημίου Κέρτιν στο Περθ.

Η μέλισσα, που φέρει την επιστημονική ονομασία Megachile (Hackeriapis) Lucifer, εντοπίστηκε στη Δυτική Αυστραλία, τη μεγαλύτερη πολιτεία της χώρας. Η ανακάλυψη έγινε στο πλαίσιο μελέτης ενός αγριολούλουδου που απειλείται με εξαφάνιση, από την ερευνήτρια Κιτ Πρέντεργκαστ της Σχολής Μοριακών Επιστημών και Ζωής του πανεπιστημίου.

«Το θηλυκό είχε απίστευτα μικρά κέρατα στο κεφάλι», δήλωσε η Πρέντεργκαστ, εξηγώντας πως η ασυνήθιστη μορφή του εντόμου την οδήγησε να το ονομάσει «Λούσιφερ», εμπνευσμένη από την ομώνυμη σειρά του Netflix που παρακολουθούσε.

Η επιστήμων τόνισε ότι πρόκειται για το πρώτο νέο μέλος της συγκεκριμένης ομάδας μελισσών εδώ και πάνω από δύο δεκαετίες, γεγονός που υπογραμμίζει πόσο πολλά είδη ζωής παραμένουν άγνωστα. Η ανακάλυψη έγινε στην περιοχή Γκόλντφιλντς, μια περιοχή που απειλείται από την εξόρυξη μετάλλων.

Απειλές για τη βιοποικιλότητα

Η Πρέντεργκαστ εξέφρασε την ελπίδα ότι η ανακάλυψη θα ευαισθητοποιήσει την κοινή γνώμη σχετικά με τα άγνωστα είδη που μπορεί να ζουν σε περιοχές υπό περιβαλλοντική πίεση. Επεσήμανε ότι η «Λούσιφερ» και το αγριολούλουδο με το οποίο συνυπάρχει ενδέχεται να κινδυνεύουν από την κλιματική αλλαγή και τη διατάραξη του οικοσυστήματος.

Η ερευνήτρια προειδοποίησε πως πολλές μεταλλευτικές εταιρείες δεν καταγράφουν τις γηγενείς μέλισσες, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει στην απώλεια ειδών που παίζουν κρίσιμο ρόλο στη διατήρηση των απειλούμενων φυτών και οικοσυστημάτων. «Κινδυνεύουμε να τα χάσουμε προτού ακόμη γνωρίσουμε την ύπαρξή τους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σχεδόν όλα τα ανθοφόρα φυτά εξαρτώνται από άγριους επικονιαστές όπως οι μέλισσες, όμως η απώλεια του βιότοπου και η κλιματική αλλαγή επιταχύνουν την εξαφάνιση πολλών ειδών ζωτικής σημασίας για τη φύση.