Η ασφάλεια στους δρόμους δεν είναι απλώς θέμα ΚΟΚ, αλλά κουλτούρας.

Με αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρενέβη βιντεοσκοπημένα στο 1ο Συνέδριο NewsAuto Talks 2025, που πραγματοποιείται στο Ellinikon Experience Centre.

Ο κ. Μητσοτάκης στάθηκε στην ανάγκη να αλλάξει η νοοτροπία των οδηγών και να περάσουμε από τη δικαιολογία της «κακιάς στιγμής» στην ατομική ευθύνη. Παράλληλα, έκανε λόγο για σαφή μείωση των θανατηφόρων τροχαίων, η οποία, όπως είπε, δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα σχεδιασμού, καλύτερων υποδομών και χρήσης νέων τεχνολογιών.

Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η Ελλάδα «πληρώνει βαρύ φόρο αίματος» στην άσφαλτο, αλλά τα τελευταία χρόνια «δείχνει κάτι να αλλάζει», με σταθερή μείωση των θυμάτων από τροχαία. «Δεν είναι τυχαίο· είναι αποτέλεσμα σχεδιασμού και πολλών προσπαθειών», είπε, παραπέμποντας σε βελτιωμένους δρόμους και υποδομές, αυστηρότερη αστυνόμευση, χρήση νέων τεχνολογιών παρακολούθησης και ελέγχου κυκλοφορίας και προγράμματα οδικής αγωγής.

Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι τον πρώτο μήνα εφαρμογής των αυστηρότερων ρυθμίσεων του ΚΟΚ οι θάνατοι στους δρόμους μειώθηκαν κατά 34%, εκφράζοντας την ευχή η τάση να συνεχιστεί.

Κομβική, κατά τον ίδιο, είναι η αλλαγή νοοτροπίας: «Επί δεκαετίες λέγαμε “η κακιά στιγμή”. Δεν είναι αλήθεια. Τα τροχαία δεν είναι μοίρα. Προλαμβάνονται όταν στο τιμόνι κάθεται και η ατομική ευθύνη: να μην μιλάμε στο κινητό, να μην οδηγούμε υπό την επήρεια αλκοόλ, να μην περνάμε με κόκκινο».

Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη για στοχευμένη αστυνόμευση με τη συνδρομή της τεχνολογίας: κάμερες με λογισμικό τεχνητής νοημοσύνης και ψηφιακό σύστημα κλήσεων που καθιστούν εφικτό τον μαζικό έλεγχο και τον αυτόματο εντοπισμό παραβάσεων.

Όπως είπε καταλήγοντας ο πρωθυπουργός, «οι Έλληνες αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο ότι η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο νόμοι και πρόστιμα, αλλά το να προστατεύουμε ο ένας τον άλλον», κατέληξε, εκφράζοντας την ελπίδα ότι το συνέδριο θα συμβάλει περαιτέρω στη νέα αυτή κουλτούρα.