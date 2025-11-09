Στην καθιερωμένη Κυριακάτικη ανασκόπησή του στο Facebook, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρουσιάζει τα σημαντικά βήματα της κυβέρνησης σε ενέργεια, ψηφιοποίηση της εργασίας, ασφάλεια και δικαιοσύνη, αλλά και στην ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.

Από την εδραίωση της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο για την Ανατολική Ευρώπη και την έναρξη ερευνών για φυσικό αέριο, μέχρι την αντιμετώπιση της παράνομης οπλοκατοχής στην Κρήτη και την επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, ο Πρωθυπουργός αναδεικνύει ταυτόχρονα τις προκλήσεις και τις προσπάθειες για ισχυρότερη κοινωνική συνοχή.

Δείτε την ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη: