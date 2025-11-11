Ταυτοποιήθηκε ο άνδρας που βρέθηκε απανθρακωμένος σε αμάξι στη Βοιωτία. Πρόκειται για έναν 27χρονο ο οποίος είχε εξαφανιστεί από τη Χαλκίδα στις 4 Νοεμβρίου.

Κατά τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για υπήκοο Αλβανίας. Η ταυτοποίηση προέκυψε έπειτα από την ανάλυση DNA και την αντιπαραβολή με γενετικό υλικό από συγγενικό του πρόσωπο.

Για τον 27χρονο είχε δηλωθεί εξαφάνιση και είχε βγει Silver Alert.

Το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε η σορός, εντόπισε τυχαία ένας κυνηγός. Το θύμα ήταν δεμένο με χειροπέδες πίσω από τα χέρια, στο πίσω κάθισμα του οχήματος.

Το αυτοκίνητο είχε κλαπεί από περιοχή της Αττικής, ενώ την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.