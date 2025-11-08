Η διασταύρωση του DNA του απανθρακωμένου πτώματος που βρέθηκε μέσα σε αυτοκίνητο στα Σκούρτα Βοιωτίας, με αυτό συγγενών ενός Αλβανού άνδρα που έχει εξαφανισθεί από την Χαλκίδα, ενδέχεται να λύσει το μυστήριο, τουλάχιστον ως προς την ταυτότητα του θύματος.

Συγκεκριμένα, στο μικροσκόπιο των Αρχών βρέθηκα από την πρώτη στιγμή η λίστα ανθρώπων των οποίων έχει δηλωθεί η εξαφάνισή τους. Το πρώτο όνομα στη λίστα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών είναι ο άνδρας από την Αλβανία. Μένει στη Χαλκίδα, ασχολείται κυρίως με οικοδομικές εργασίες και κάνει μεροκάματα όπου βρει δουλειά και όπως είπαν οι δικοί του, την περασμένη Τρίτη (4/11) θα πήγαινε να παραλάβει ένα δεύτερο άτομο, για να πάνε στη Θήβα. Οι αστυνομικοί το βρήκαν αυτό το άτομο και στην κατάθεσή του είπε, ότι τον άφησε σε κάποιο σημείο και του είπε «περίμενε εδώ πέρα και θα επιστρέψω να σε πάρω», κάτι που όμως δεν έγινε. Γι’ αυτό το λόγο έγινε και η δήλωση εξαφάνισης του.

Οι αρχές εντόπισαν σύμφωνα με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star το αυτοκίνητο του άνδρα που αγνοείται από την Χαλκίδα και έχει σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως και το αυτοκίνητο μέσα στο οποίο βρέθηκε απανθρακωμένος με τα χέρια δεμένα πίσω από την πλάτη με χειροπέδες ο άγνωστος μέχρι στιγμής άνδρας και το οποίο ήταν κλεμμένο από τη Γλυφάδα, είχε μπλε χρώμα και έφερε πλαστές πινακίδες από πανομοιότυπο αυτοκίνητο στην Κατερίνη. Τώρα γίνεται ένας αγώνας δρόμου για την ταυτοποίηση του, μέσω DNA που θα πάρουν είτε από την οδοντοστοιχία, είτε από το κόκκαλο στον μηρό και στη συνέχεια θα το συγκρίνουν με κάποιο προσωπικό του αντικείμενο, με τους αστυνομικούς να ελπίζουν στην ταυτοποίηση του.

Αν επιβεβαιωθεί, ότι το θύμα είναι ο αγνοούμενος Αλβανός από την Χαλκίδα, οι αρχές εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια, είτε να είχε εμπλακεί σε κάποια υπόθεση με κύκλωμα, είτε να βρέθηκε τυχαία σε λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, με τους δράστες να θέλουν να του «κλείσουν το στόμα». Προς το παρόν, δεν φαίνεται άμεση σύνδεση με τη μαφιόζικη εκτέλεση του Γιάννη Λάλα το περασμένο Σάββατο (1/11) στην Αράχωβα, ωστόσο ο τρόπος δράσης των δραστών αφήνει όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.