Εγκληματική ενέργεια από δράστη ή δράστες που γνωρίζουν καλά την περιοχή, εκτιμά η ΕΛ.ΑΣ. ότι βρίσκεται πίσω από το αγνώστων στοιχείων πτώμα που βρέθηκε την Παρασκευή απανθρακωμένο μέσα σε αυτοκίνητο έξω απ’ τα Σκούρτα Βοιωτίας.

Το μακάβριο εύρημα εντόπισε το απόγευμα της Παρασκευής (7/11) κυνηγός που βρισκόταν στην περιοχή. Άνδρες της Αστυνομίας που ειδοποιήθηκαν και μετέβησαν στο σημείο εντόπισαν ότι το πτώμα ήταν πισθάγκωνα δεμένο με χειροπέδες, γεγονός που ενίσχυσε το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, τόνισε σε δηλώσεις της το απόγευμα του Σαββάτου στην ΕΡΤnews, ότι το αυτοκίνητο έχει ήδη μεταφερθεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπου θα γίνει συλλογή στοιχείων για τον εντοπισμό DNA και αποτυπωμάτων.

Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια να ταυτοποιηθεί το πτώμα, μια διαδικασία ιδιαίτερα δύσκολη λόγω του βαθμού απανθράκωσης. Όπως προκύπτει από τα πρώτα στοιχεία, ο άνδρας βρισκόταν νεκρός στο αυτοκίνητο τουλάχιστον 48 ώρες πριν εντοπιστεί, ενώ το σημείο όπου βρέθηκε το όχημα είναι προσβάσιμο μόνο με αγροτικό.

Το τμήμα Ανθρωποκτονιών που έχει αναλάβει την υπόθεση, ερευνά μία προς μία τις υποθέσεις εξαφάνισης των τελευταίων ημερών, περιμένοντας να βρεθούν στοιχεία μέσω εξέτασης DNA για την ταυτότητα του θύματος.