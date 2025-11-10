Πλάνα που τραβήχτηκαν στις 9 Νοεμβρίου στις Φιλιππίνες δείχνουν τη στιγμή που ο τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ σάρωσε την περιοχή, προκαλώντας τεράστια κύματα που πλημμύρισαν τις παράκτιες πόλεις.

Αλλού, όπως μεταδίδει το BBC, γέφυρες δοκιμάστηκαν από τους ισχυρούς ανέμους των 185 χλμ/ώρα και οι άνθρωποι κολυμπούσαν μέσα στα πλημμυρισμένα νερά των δρόμων.

Η καταιγίδα έπληξε αρχικά τη χώρα ως υπερτυφώνας και τώρα έχει εξασθενήσει, πριν κατευθυνθεί προς την Ταϊβάν.

MASSIVE waves and a tidal surge slammed into the coastal areas of Gigmoto, Catanduanes in the Philippines this morning. Super Typhoon Fung-Wong (UwanPH) has now made landfall in Dinalungan, Aurora. 📹 Dyves Turado pic.twitter.com/XEgqt5OiNV — Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) November 9, 2025

Ο πρόεδρος των Φιλιππίνων Φερδινάνδος Μάρκος Τζούνιορ κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την Πέμπτη λόγω των εκτεταμένων καταστροφών.

Significant storm surge at our hotel earlier almost swept multiple people. Scariest moment of my life.@OreboundImages @MyRadarWX #UwanPH pic.twitter.com/GmvAyTstaI — Jordan Hall (@JordanHallWX) November 9, 2025

O τυφώνας Φουνγκ-γουόνγκ, έχει προκαλέσει το θάνατο τεσσάρων ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές τη Δευτέρα, οι οποίες άρχισαν να εκτιμούν τις ζημιές μετά την υποχώρηση της μανίας του, αν και δεν έχουν ακόμη αναφερθεί σημαντικές καταστροφές, μεταδίδει το Reuters.