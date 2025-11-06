Ο τυφώνας Καλμάγκι προκάλεσε ανείπωτη καταστροφή στις Φιλιππίνες, με τον απολογισμό των θυμάτων να ανέρχεται σε τουλάχιστον 140 νεκρούς και 127 αγνοούμενους, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που συγκέντρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο. Το ακραίο καιρικό φαινόμενο προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες και πλέον κινείται προς το Βιετνάμ.

Η εθνική υπηρεσία πολιτικής προστασίας επιβεβαίωσε 114 θανάτους, ενώ άλλοι 28 καταγράφηκαν στην επαρχία Τσεμπού, στο κεντρικό τμήμα του αρχιπελάγους της νοτιοανατολικής Ασίας. Οι αρχές συνεχίζουν τις επιχειρήσεις διάσωσης υπό δύσκολες συνθήκες.

Ολόκληρες πόλεις στην Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με κατοίκους να ανεβαίνουν στις στέγες για να σωθούν από τα ορμητικά νερά. Οι πλημμύρες παρέσυραν οχήματα, φορτηγά και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και περιουσίες.

Η πορεία του τυφώνα

Ο Καλμάγκι έπληξε το αρχιπέλαγος από τα ανατολικά το βράδυ της Δευτέρας (τοπική ώρα), κινούμενος πάνω από την επαρχία των νησιών Ντιναγάτ, τμήμα του αρχιπελάγους Βισάγιας. Οι άνεμοι έφτασαν έως και τα 205 χιλιόμετρα την ώρα, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων, πριν ο τυφώνας κινηθεί δυτικά προς το Βιετνάμ, όπου αναμένεται να φθάσει το βράδυ.

Περίπου 400.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν προληπτικά από τις κατοικίες τους, καθώς οι αρχές προειδοποίησαν για τον αυξημένο κίνδυνο πλημμυρών και κατολισθήσεων στις περιοχές που βρίσκονταν στην πορεία του φαινομένου.

Οι Φιλιππίνες στο έλεος των ακραίων φαινομένων

Κάθε χρόνο, περίπου είκοσι τυφώνες ή τροπικές καταιγίδες πλήττουν ή πλησιάζουν τις Φιλιππίνες. Οι πιο φτωχές περιοχές του αρχιπελάγους είναι συνήθως εκείνες που δέχονται τα ισχυρότερα πλήγματα, γεγονός που επιδεινώνει τις κοινωνικές και οικονομικές ανισότητες της χώρας.