Ένα στρατιωτικό ελικόπτερο των Φιλιππίνων συνετρίβη σήμερα, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν έξι μέλη του πληρώματος. Το ελικόπτερο βρισκόταν σε αποστολή παροχής βοήθειας σε περιοχές που έχουν πληγεί από τον ισχυρό τυφώνα Καλμάγκι, ο οποίος έχει προκαλέσει εκτεταμένες καταστροφές στο κεντρικό τμήμα της χώρας και τον θάνατο 40 ανθρώπων, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο στρατός των Φιλιππίνων ανακοίνωσε ότι ομάδα έρευνας εντόπισε και ανέσυρε έξι πτώματα, τα οποία πιστεύεται πως ανήκουν στον πιλότο και στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος του ελικοπτέρου τύπου Huey, που κατέπεσε στο νησί Μιντανάο.

Αυξάνεται ο αριθμός των θυμάτων του τυφώνα

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο αριθμός των νεκρών από τον τυφώνα έχει αυξηθεί σε 39 μόνο στο νησί Τσεμπού, ενώ ο συνολικός απολογισμός παραμένει προσωρινός και ενδέχεται να αναθεωρηθεί.

Περίπου 400.000 άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων και των πλημμυρών που προκάλεσε ο Καλμάγκι, πλήττοντας εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο των Φιλιππίνων.

Όπως ανέφερε αξιωματούχος, οι περισσότεροι θάνατοι οφείλονται σε πνιγμούς ή στην πτώση συντριμμιών που παρέσυρε η κακοκαιρία.

Ολόκληρες πόλεις στο νησί Τσεμπού έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να αναζητούν καταφύγιο στις στέγες των σπιτιών τους για να γλιτώσουν από τα λασπώδη νερά, τα οποία παρασύρουν οχήματα, φορτηγά και μεγάλα εμπορευματοκιβώτια.