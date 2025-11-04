Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και σχεδόν 400.000 έχουν εκτοπισθεί στις Φιλιππίνες εξαιτίας του ισχυρού τυφώνα «Καλμάγκι», που προκάλεσε σήμερα μεγάλες πλημμύρες σε εκτεταμένες περιοχές στο κέντρο της χώρας.

Πόλεις ολόκληρες στο νησί Τσεμπού (κεντρικές Φιλιππίνες) έχουν πλημμυρίσει, με τους κατοίκους να προσπαθούν να βρουν καταφύγιο στις στέγες για να ξεφύγουν από τα λασπώδη νερά, που παρασύρουν αυτοκίνητα, φορτηγά, τεράστια εμπορευματοκιβώτια.

Μόνο στο Τσεμπού, 21 άνθρωποι βρήκαν το θάνατο, δήλωσε τηλεφωνικά ο Ραφαελίτο Αλεξάντρο, Υποδιευθυντής της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας. Ο προσωρινός απολογισμός είναι 26 νεκροί, «οι περισσότεροι από πνιγμό», πρόσθεσε.

Σε μήνυμά της στο Facebook, η Κυβερνήτης του Τσεμπού Πάμελα Μπαρικουάτρο χαρακτήρισε την κατάσταση «αληθινά χωρίς προηγούμενο»: «Οι πλημμύρες είναι απλούστατα καταστροφικές».

Στο νησί Μιντανάο, το οποίο έχει επίσης πληγεί, ένα στρατιωτικό ελικόπτερο, το οποίο είχε αναπτυχθεί στο πλαίσιο αποστολής «υποστήριξης των επιχειρήσεων διάσωσης», συνετρίβη σήμερα, ανακοίνωσε ο Στρατός των Φιλιππίνων , χωρίς να κάνει λόγο στο στάδιο αυτό για επιζώντες.