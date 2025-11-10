Η Ντουμπάι BC θα πρέπει να πορευτεί χωρίς τον Λετονό φόργουορντ, Ντάβις Μπέρτανς, ο οποίος υπέστη σοβαρή θλάση στον προσαγωγό και αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου 6-7 εβδομάδες.

Ο 33χρονος διεθνής άσος, ύψους 2,10 μέτρων, φέτος μετρά 11 πόντους κατά μέσο όρο με 37,7% στα τρίποντα, 3 ριμπάουντ και 1,4 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Η ομάδα του Ντουμπάι BC φέρεται να εξετάζει την προσθήκη του Ματ Ράιαν, ο οποίος έχει αγωνιστεί σε 83 παιχνίδια στο ΝΒΑ με πέντε διαφορετικές ομάδες, για να καλύψει το κενό του Μπέρτανς.

Εκτός από τον Μπέρτανς, η ομάδα δεν θα έχει στη διάθεσή της αυτήν την εβδομάδα τους Μούσα, Καμπενγκέλε και Άντερσον, ωστόσο η επιστροφή του Αβράμοβιτς φέρνει μία θετική ανάσα. Η Ντουμπάι BC προετοιμάζεται για δύο σημαντικές αναμετρήσεις: την Τρίτη υποδέχεται τον Ερυθρό Αστέρα και την Παρασκευή τη Ζαλγκίρις.