Το παγκόσμιο μπάσκετ θρηνεί την απώλεια του Λένι Ουίλκενς, ενός από τους πιο επιδραστικούς ανθρώπους που πέρασαν ποτέ από το NBA. Ο εμβληματικός προπονητής και άλλοτε σπουδαίος πλέι μέικερ έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 88 ετών, όπως ανακοίνωσε η οικογένειά του, τονίζοντας πως ο θάνατός του συνέβη με τα αγαπημένα του πρόσωπα στο πλευρό του. Τα ακριβή αίτια δεν έχουν ακόμη γίνει γνωστά.

H διαδρομή του θρυλικού Λένι Ουίλκενς

Ο Ουίλκενς υπήρξε μοναδική μορφή του αμερικανικού μπάσκετ, καθώς έχει εισαχθεί τρεις φορές στο Naismith Memorial Basketball Hall of Fame: ως παίκτης, ως προπονητής και ως μέλος της ιστορικής Dream Team του 1992. Η διπλή του πορεία, εντός και εκτός παρκέ, τον καθιέρωσε ως ζωντανό θρύλο του αθλήματος.

Ως παίκτης, αγωνίστηκε για 15 χρόνια (1960–1975), φορώντας τις φανέλες των St. Louis Hawks, Seattle SuperSonics, Cleveland Cavaliers και Golden State Warriors. Ήταν εννέα φορές All-Star, διακρινόμενος για το πάθος, τη δημιουργικότητα και την ευφυΐα του στο παιχνίδι.

Στην προπονητική του πορεία, που εκτείνεται σε έξι διαφορετικές ομάδες, οδήγησε το 1979 τους Seattle SuperSonics στην κατάκτηση του μοναδικού πρωταθλήματος της ιστορίας τους, γράφοντας μια από τις πιο λαμπρές σελίδες του NBA. Παράλληλα, διετέλεσε προπονητής των Portland Trail Blazers, Cleveland Cavaliers, Atlanta Hawks, Toronto Raptors και New York Knicks, ενώ καθοδήγησε και την Εθνική Ομάδα των ΗΠΑ στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Ατλάντα το 1996, οδηγώντας τη στη χρυσή διάκριση.