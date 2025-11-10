Είδα με προσοχή και ενδιαφέρον τις νέες δηλώσεις που έκανε ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, Μάριος Ηλιόπουλος κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στη Λέσχη Μουσείο ΑΕΚ «IRAKLIO EAGLES».

Αυτές ήρθαν λίγες ώρες μετά την δημόσια οριοθέτηση των στόχων της ομάδας, τον μήνα Νοέμβριο, από τον Μάρκο Νίκολιτς, όπου για την ΑΕΚ (η οποία έχει ιστορικά ως στόχο την κατάκτηση τίτλων), ειπώθηκε ότι στόχος είναι η κατάκτηση της πρώτης, ή της δεύτερης, ή της τρίτης θέσης. Είμαστε πολύ τυχεροί τελικά που δεν ειπώθηκε ότι στόχος είναι η… τετράδα, διότι τότε θα είχαμε πρόβλημα.

Επίσης, είναι πολύ περίεργο να λέει ο προπονητής ο οποίος έλεγε δημόσια ότι θα ήμασταν καλά τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο, πως στόχος είναι ο τελικός του Κυπέλλου. Όχι το Κύπελλο, ο τελικός! Λες και είναι η ΑΕΚ… άσε να μην το πω καλύτερα…

Για την ιστορία, η ΑΕΚ έχει πάρει 13 φορές το πρωτάθλημα, έχει τερματίσει 20 φορές στη δεύτερη θέση και άλλες τόσες στην 3η. Δηλαδή 53 φορές στα 101 χρόνια ιστορίας της έχει πιάσει έναν από αυτούς τους τρεις «στόχους». Και ελάχιστες φορές ήταν επιτυχία η 2η και η 3η θέση. Επίσης στον τελικό του Κυπέλλου έχει πάει 27 φορές και τις 16 το κατέκτησε.

Ωστόσο το ζητούμενο σε κάθε περίπτωση, δεν είναι τι λέω εγώ. Αλλά τι λένε αυτοί που έχουν και ορίζουν τις τύχες της ομάδας. Αυτοί έχουν και το μαχαίρι και το καρπούζι! Βεβαίως αν κοιτάξει κάποιος πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσει κάτι πολύ απλό. Η πρώτη θέση εξασφαλίζει τη συμμετοχή στα play off του Champions League από το μονοπάτι των πρωταθλητών, άρα μίνιμουμ συμμετοχή στη League Phase του Europa League, άρα και εξασφαλισμένα έσοδα.

Ο Κυπελλούχος ή η 3η θέση εξασφαλίζει, θα εκκινήσει από τα play off του Europa League, επομένως έχει εξασφαλισμένη συμμετοχή στη League Phase του Conference, επομένως έχει επίσης εξασφαλισμένα έσοδα.

Όσο για τη 2η θέση θα ξεκινήσει όπως αυτό το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός, όπου εκκινεί από τον 2ο προκριματικό του Champions League και το μονοπάτι των μη πρωταθλητών και θα έχει να «κάψει» δύο «κανονάκια» για να παίξει στη χειρότερη στη League Phase του Conference.

Οι στόχοι λοιπόν όπως ακριβώς δημοσιοποιήθηκαν μέσω του προπονητή της ΑΕΚ δεν είναι απλά… βραχυπρόθεσμοι. Έχουν επίσης σημασία διότι και οι τρεις θέσεις που αναφέρθηκαν είναι στη… χειρότερη των περιπτώσεων (αυτή της κατάκτησης της 3ης θέσης) ένα κλικ πιο πάνω από πέρσι, όπου η ΑΕΚ τερμάτισε τέταρτη.

Θα είναι όμως πετυχημένη η χρονιά, αν η ΑΕΚ τερματίσει τρίτη και φτάσει απλά στον τελικό του Κυπέλλου; Εξαρτάται το πως θέλει να βλέπει κανείς το ποτήρι. Το πόσο ανταγωνιστική θα είναι, τι ποδόσφαιρο θα παίζει, πόσο κοντά ή μακριά θα είναι από τη δεύτερη και την πρώτη θέση.

Υπάρχει φυσικά και ο παράγοντας Ευρώπη στους στόχους που τέθηκαν. Ήδη σε σχέση με πέρσι η ΑΕΚ έχει πετύχει περισσότερα. Όμως έχει την υποχρέωση να συνεχίσει. Διότι τόσο η ήττα από την Τσέλιε και πολύ περισσότερο η εντός έδρας ισοπαλία με τη Σάμροκ Ρόβερς στη Νέα Φιλαδέλφεια, έχουν βάλει την ΑΕΚ με την πλάτη στον τοίχο. Αν δεν πάρει βαθμό ή βαθμούς στα ματς με Φιορεντίνα και Σαμσουνσπόρ, τότε το ματς με την Κραϊόβα θα είναι «τελικός».

Ο Μάριος Ηλιόπουλος λοιπόν, λίγες ώρες μετά τις δηλώσεις του Νίκολιτς (ασχέτως αν αυτές βγήκαν σήμερα), μιλώντας ήρεμα και πολύ ταπεινά σε φίλους της ΑΕΚ (όχι όπως πέρσι) είπε ότι χρειάζεται υπομονή και επιμονή διότι όπως είπε χαρακτηριστικά: «Μέσα σε τρεις μήνες δεν χτίζονται ομάδες».

Βεβαίως αυτά δεν τα έλεγε το καλοκαίρι, όταν μέσα σε εκείνους τους τρεις μήνες η ομάδα προκρινόταν στη League Phase του Conference. Τότε φωτογραφιζόταν με τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Τότε μάλιστα, ο ξάδερφός του, ανέβαζε post για «νέες εποχές».

Τώρα, υπάρχει… μάζεμα, χαμήλωμα τόνων, αποφεύγονται τα πολύ μεγάλα λόγια. Ίσως γιατί αντιλαμβάνονται -επιτέλους- στην ΑΕΚ, πως η κατάσταση, δεν είναι αυτή που ήθελαν να παρουσιάσουν το προηγούμενο διάστημα και που διαλαλούσαν αυτοί που δεν ήθελαν το κακό της ΑΕΚ, αλλά το… καλό της.

Τώρα εντελώς ξαφνικά, έχουν ξεχαστεί οι φανφάρες για την υπερηφάνεια του ΑΕΚτζή. Τώρα χρειάζεται υπομονή και επιμονή. Αυτό τονίζει ο Μάριος Ηλιόπουλος! Εγώ θα πω ότι είχε δίκιο όταν είπε ότι οι ομάδες δεν χτίζονται μέσα σε τρεις μήνες. Και η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μία μέρα. Κάηκε όμως ολοσχερώς, μέσα σε μία νύχτα και ο Νέρωνας έμεινε στην ιστορία!

ΥΓ: Με αυτή τη δυναμική αντίδραση της ΠΑΕ για τα θέματα της διαιτησίας τι γίνεται τελικά; Από το ματς με την ΑΕΛ την περιμένουμε, από τις δηλώσεις του Αλέξη Δέδε, από το ματς με την Κηφισιά, από το παιχνίδι με τον Πανιτωλικό, από την αναμέτρηση στο Ηράκλειο… Διότι αν δυναμική αντίδραση είναι μία ανάρτηση και ένα «δύο καθαρά γκολ» στο match report, μάλλον η λέξη «δυναμική» έχει χάσει την αξία της.

ΥΓ 2: Το πόσο υπομονή θα κάνει ο κόσμος της ΑΕΚ θα φανεί από δύο πράγματα. Πρώτον από τα αποτελέσματα και δεύτερον από το τι κινήσεις θα κάνει η ομάδα τον Γενάρη. Μόνο οι νίκες, η πρόκριση στην Ευρώπη και οι μεταγραφές ποιότητας θα κερδίσουν χρόνο. Διαφορετικά την ατζέντα, θα τη διαμορφώσει ο ίδιος ο κόσμος!