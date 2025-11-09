Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της ΑΕΚ με 3-2 σετ σε ένα ντέρμπι γεμάτο ένταση και συγκινήσεις, όμως η πιο δυνατή στιγμή της βραδιάς δεν ήρθε από κάποιον πόντο ή εντυπωσιακό μπλοκ. Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα, οι φίλοι της ΑΕΚ προσέφεραν μια ανθοδέσμη στην αθλήτρια του Παναθηναϊκού, Πέννυ Ρόγκα, τιμώντας τη δύναμη ψυχής που επέδειξε στη μάχη της με τον καρκίνο και την επιστροφή της στα γήπεδα.

Η «Ένωση» ανέβασε το σχετικό βίντεο, αναφέροντας: «Οι φίλαθλοί μας παρέδωσαν μια ανθοδέσμη ως ένδειξη τιμής και σεβασμού στην αθλήτρια του ΠΑΟ, Πέννυ Ρόγκα, για τα μαθήματα ζωής που παρέδωσε με τον σπουδαίο αγώνα της». Μια στιγμή αθλητικού πολιτισμού που ξεπέρασε κάθε αγωνιστικό αποτέλεσμα.