Η Πέννυ Ρόγκα σημείωσε μια νίκη που ξεπερνά κάθε αθλητικό ρεκόρ, επιστρέφοντας στο γήπεδο μετά την περιπέτεια υγείας της. Το Σάββατο, η λίμπερο του Παναθηναϊκού αγωνίστηκε ξανά στον αγώνα της ομάδας της εναντίον του Άρη για τη Volley League γυναικών, στο κλειστό του Μετς, και γνώρισε θερμή υποδοχή από τους φιλάθλους, οι οποίοι την αποθέωσαν για το θάρρος και την επιμονή της.

Την άνοιξη του 2024, η Ρόγκα είχε ανακοινώσει τη διάγνωσή της με καρκίνο, γεγονός που συγκλόνισε τον ελληνικό αθλητισμό.

Στα social media είχε γράψει τότε:

«Μέρα πρώτη, η μάχη μόλις ξεκίνησε. Ψηλά το κεφάλι! Σας ευχαριστώ όλους για τις ευχές και τα σημαντικά λόγια που μου είπατε»

Παρά τη σοβαρότητα της κατάστασης, η Ρόγκα παρέμεινε αισιόδοξη και αφοσιωμένη στις προσπάθειές της. Στον αγώνα του Σαββάτου, όπου ο Παναθηναϊκός επικράτησε 3‑0 του Άρη, η Ελληνίδα λίμπερο μπήκε ως αλλαγή στο τρίτο σετ. Οι φίλοι της ομάδας την αποθέωσαν, τραγουδώντας το όνομά της και τιμώντας την για τη δύναμη και το θάρρος που επέδειξε.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της, η Ρόγκα μίλησε για την εμπειρία της, λέγοντας:

«Βιώνοντας κάτι τέτοιο, άρχισα να βλέπω τα πράγματα διαφορετικά. Αξιολογώ καλύτερα την έννοια της ζωής και του να ζεις κάθε στιγμή στο 100 %. Ό,τι έρχεται, καλώς ή κακώς, είναι μέρος της ζωής και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Τώρα μπαίνω μέσα στο γήπεδο απλώς για να απολαμβάνω το παιχνίδι, είτε κερδίζω είτε χάνω».